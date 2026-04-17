Google revoit de fond en comblle son mode IA dans Chrome. L'interface passe en écran partagé, l'IA lit la page ouverte en temps réel, et un menu « + » permet d'agréger onglets, fichiers et images dans une même requête. Disponible aux États-Unis, la mise à jour sera étendue à d'autres pays prochainement.
Peu importe le navigateur Web que vous utilisiez, le scnario se répète à l'infini. Vous cherchez un produit ou une information, ouvrez cinq onglets dans Google Chrome, vous perdez au passage sur une vidéo de chaton mignon, revenez en arrière, vous faites piéger par le « back-button hijacking » et… recommencez.
Google a dû entendre vos chapelets d'insultes et a décidé d'y mettre fin avec une refonte de son mode IA dans Chrome.
Bientôt, lorsque vous cliquerez sur un lien depuis le mode IA sur Chrome pour ordinateur, la page web s'ouvrira en parallèle de l'interface conversationnelle. Fini le retour arrière systématique. L'IA garde le contexte de la recherche, vous parcourez le site et pouvez enchaîner les questions et requêtes sans jamais quitter son fil de conversation. Google entend ici aider les utilisateurs à creuser un sujet tout en naviguant sur le web, sans perdre leur point de départ.
Une IA qui regarde ce que vous lisez
Plus largement, le mode IA peut désormais voir la page que l'utilisateur consulte et en comprendre le contenu. Depuis la vue en écran partagé, il suffit de poser une question précise sur le produit ou l'article ouvert, et l'IA synthétise l'information de la page et ses propres données pour répondre. Il est là le changement : on ne cherche plus une information dans un texte, on demande à l'IA d'en extraire l'essentiel.
En parallèle, Google déploie un menu « + » dans la barre de recherche. Il permet de combiner plusieurs onglets ouverts, des images ou des fichiers PDF dans une seule requête, pour donner à l'IA un contexte enrichi. Si vous êtes étudiant et que vous révisez vos cours pour les partiels, en une seule demande, vous allez afficher vos slides, vos notes et par exemple un article académique. Si vous cherchez la dernière pièce de ce créateur en vogue, vous allez pouvoir comparer son prix sur plusieurs pages produit sans jongler entre les fenêtres.
Ce que les éditeurs ont tout lieu de surveiller
On vient de le voir, c'est un sacré confort pour l'utilisateur que cet écran partagé
Mais pour les éditeurs de contenus, c'est peut-être moins agréable. Une étude de cette année révèle qu'environ 58 % des recherches Google aboutissaient à zéro clic vers un site tiers, les résumés générés par IA ayant considérablement accéléré cette tendance. Or, avec le mode IA qui lit et synthétise les pages ouvertes en arrière-plan, l'utilisateur a encore moins de raisons de lire l'article dans son intégralité.
Certains éditeurs ont rapporté des baisses de trafic proches de 90 % sur certains types de requêtes depuis le déploiement des résumés IA de Google.
La vue côte à côte donne l'impression d'envoyer des lecteurs vers les sources, mais l'IA qui répond à la place du texte peut produire l'effet inverse : la page s'ouvre, l'IA résume, l'utilisateur referme. Des observateurs notent déjà que si les internautes lisent un article dans un panneau Chrome pendant qu'une IA le synthétise pour eux, les éditeurs vont demander des comptes quant à cette baisse de trafic, in fine de leurs revenus publicitaires.
Google voit dans cette mise à jour un environnement de recherche autonome, au sein duquel l'utilisateur n'a plus besoin de quitter le navigateur pour trouver une réponse. Mais les créateurs de contenu qui alimentent précisément ces réponses, ne vont que très peu apprécier d'être uniquement cité dans un résumé et plus du tout consulté. Et, coincés entre le marteau et l'enclume, il reste celle ou celui qui clique sur la souris pour ouvrir un onglet.