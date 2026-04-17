On vient de le voir, c'est un sacré confort pour l'utilisateur que cet écran partagé

Mais pour les éditeurs de contenus, c'est peut-être moins agréable. Une étude de cette année révèle qu'environ 58 % des recherches Google aboutissaient à zéro clic vers un site tiers, les résumés générés par IA ayant considérablement accéléré cette tendance. Or, avec le mode IA qui lit et synthétise les pages ouvertes en arrière-plan, l'utilisateur a encore moins de raisons de lire l'article dans son intégralité.

Certains éditeurs ont rapporté des baisses de trafic proches de 90 % sur certains types de requêtes depuis le déploiement des résumés IA de Google.

La vue côte à côte donne l'impression d'envoyer des lecteurs vers les sources, mais l'IA qui répond à la place du texte peut produire l'effet inverse : la page s'ouvre, l'IA résume, l'utilisateur referme. Des observateurs notent déjà que si les internautes lisent un article dans un panneau Chrome pendant qu'une IA le synthétise pour eux, les éditeurs vont demander des comptes quant à cette baisse de trafic, in fine de leurs revenus publicitaires.

Google voit dans cette mise à jour un environnement de recherche autonome, au sein duquel l'utilisateur n'a plus besoin de quitter le navigateur pour trouver une réponse. Mais les créateurs de contenu qui alimentent précisément ces réponses, ne vont que très peu apprécier d'être uniquement cité dans un résumé et plus du tout consulté. Et, coincés entre le marteau et l'enclume, il reste celle ou celui qui clique sur la souris pour ouvrir un onglet.