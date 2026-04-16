C'est l'un des comportements les plus agaçants d'internet. Si cela vous est déjà arrivé, vous savez de quoi il est question. Vous visitez la page d'un de vos sites Web préférés, souhaitez repartir ou revenir en arrière, donc, naturellement, vous cliquez sur « retour » et… ne faites que tourner en rond. Et vous avez beau vous acharner sur le clic, rien n'y fait, vous êtes comme piégé sur ce site. C'est ce qu'on appelle le « back button jacking », un recours bien connu des éditeurs pour gonfler leurs sessions et multiplier les impressions publicitaires.

Chris Nelson est le responsable l'équipe Qualité de la recherche de Google. Il a pris le problème à bras-le-corps et dicté les nouvelles règles applicables. Google classe désormais le back button hijacking parmi les « pratiques malveillantes » de sa politique anti-spam, au même titre que les logiciels malveillants et les téléchargements non sollicités. Les éditeurs pris en faute risquent des actions manuelles de spam ou des déclassements automatisés, à partir du 15 juin 2026.