A priori, on pourrait se demander quelle mouche a piqué Chrome, qui a toujours le vent en poupe depuis 2012, pour faire disparaître d'un clic les publicités. Mais après enquête, certains de nos confrères ont trouvé le « loup ».

Comme le précise The Verge, « il faut toujours les consulter au préalable ». Pour masquer les publicités, il faut d’abord les voir toutes apparaître. Le bouton qui permet de réduire ce bloc publicitaire n’apparaît qu’après avoir fait défiler l’ensemble des annonces. Google ne retire pas les annonces, il facilite leur distinction et propose un moyen rapide de les cacher si elles ne vous intéressent pas. Même traitement pour les annonces Shopping, qui suivent la même présentation, regroupées sous « Produits sponsorisés », avec la même possibilité de réduction. Pour la présentation, en revanche, rien ne change, on reste dans la limite maximale de quatre annonces simultanées.

On l'aura compris, les publicités occupent donc toujours la première place dans la page. Cette méthode préserve les revenus publicitaires tout en améliorant le confort de navigation.

Du côté des utilisateurs, l'accueil de ce bouton fait l'effet du cadeau empoisonné. LifeHacker note qu’elle rend la consultation un peu moins dérangeante pour ceux qui ne veulent pas utiliser un bloqueur de publicités. Et remarque que ceux qui disposent déjà d’un bloqueur de publicités pour supprimer les annonces ne remarqueront sans doute pas la différence.

Le modèle économique de Google est bâti sur la publicité. Alphabet, la maison-mère, précise que la branche Search a généré 54,1 milliards de dollars au second trimestre 2025. On ne change pas une équipe qui gagne des milliards de dollars.