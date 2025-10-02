En parallèle, Google a échappé de peu à la catastrophe. Le Département de la Justice américain avait accusé Google de monopole illégal sur la recherche en ligne et souhaitait voir le démantèlement de l'entreprise avec la cession forcée de son navigateur Chrome. D'ailleurs, plusieurs sociétés, comme OpenAI et Perplexity, s'étaient même publiquement positionnés pour racheter le navigateur en cas de vente forcée. Cependant, le 2 septembre 2025, le juge fédéral Amit Mehta a finalement renoncé au démantèlement, estimant qu'une cession de Chrome serait "extrêmement compliquée et très risquée".

D'après les derniers chiffres de Statcouter, toutes plateformes confondues, Chrome affiche désormais 71.77% de part de marché loin, très loin devant Safari à 13,86%. Le navigateur d'Apple affiche une baisse constante depuis mai 2023, alors à 20,7%. Malgré les efforts soutenus de Microsoft portés sur Edge, ce dernier, en troisième place, affiche également un recul à 4,67% contre 5,33% en février dernier. Quant à Firefox, la descente est vertigineuse depuis une quinzaine d'années. Le challenger de Mozilla retournait plus de 30% de parts de marché contre à peine plus de 2% aujourd'hui.