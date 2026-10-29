Google et XREAL ouvrent les commandes des AURA, premières lunettes XR filaires sous Android XR, avec Gemini intégré. Prix de lancement : 1 099 dollars jusqu’à fin décembre, aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud. L’Europe reste pour l’instant sans prix ni date.
Les lunettes XR filaires sous Android XR quittent enfin le stade de la démo : les AURA sont commandables depuis le 28 octobre, avec Gemini pour assistant et un boîtier de calcul déporté relié par câble. Le catalogue annonce plus de 150 applications conçues pour la XR, en plus des applications Android classiques de Google Play, mais la disponibilité géographique ferme la porte à la France, du moins pour l’instant.
Moins de 95 grammes, mais un boîtier à garder sur soi
Selon Google, les lunettes pèsent moins de 95 grammes parce que le calcul se fait dans un boîtier de poche relié par câble. Celui-ci contient la batterie et la puce Snapdragon Reality Elite de Qualcomm, qui fait ses débuts avec les AURA. Les verres sont transparents, avec un champ de vision de 70 degrés : vous voyez votre environnement à travers, avec les fenêtres d’applications qui flottent dans l'espace.
Ce boîtier pèse tout de même 265 grammes, Il peut aussi servir de trackpad, et on peut y associer un clavier et une souris Bluetooth. Les lunettes reprennent par ailleurs trois caméras : deux latérales pour le suivi des mains, une centrale pour les photos et vidéos.
Lors de notre prise en main en septembre à l'IFA, nous avions vraiment apprécié ce premier contact avec les Xreal Aura.
Un écran de portable en mode Wired Mirroring, et Gemini qui surligne
Le mode Wired Mirroring affiche l’écran d’un ordinateur portable dans une fenêtre redimensionnable, via un câble USB-C compatible sortie vidéo. Aucun logiciel à installer, et l’affichage n’est visible que par le porteur : un document confidentiel dans un train ou un hôtel reste hors de vue des voisins. Les jeux d’une console portable ou d’un PC passent par la même voie.
Gemini peut analyser ce que vous regardez, dans la pièce comme sur vos écrans virtuels. Nouveauté du jour : en partageant sa vue, on peut lui demander de surligner l’élément sur lequel se concentrer, dans la pièce ou à l’écran. Côté divertissement, les verres peuvent être assombris pour isoler du décor et redeviennent transparents quand quelqu’un entre dans le champ.
1 099 dollars en promo, 1 279 ensuite, et l’Europe en rade
Le tarif de 1 099 dollars concerne le modèle de base (12 Go de RAM, 256 Go de stockage) jusqu’à la fin de l’année, Il devrait ensuite repasser à 1 279 dollars. De son coté, la version 16 Go et 512 Go est à 1 299 dollars au lieu de 1 499 jusqu’au 31 décembre.
L’Europe, elle, doit se contenter d’un « Founder Priority Pass » à 299 euros, un acompte sans prix final connu… XREAL évoquait une arrivée « peu après » dans les 27 pays de l’Union, France comprise, mais ni Google ni XREAL n’ont donné de date ou de prix pour le vieux continent.