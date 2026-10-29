Ce boîtier pèse tout de même 265 grammes, Il peut aussi servir de trackpad, et on peut y associer un clavier et une souris Bluetooth. Les lunettes reprennent par ailleurs trois caméras : deux latérales pour le suivi des mains, une centrale pour les photos et vidéos.

Lors de notre prise en main en septembre à l'IFA, nous avions vraiment apprécié ce premier contact avec les Xreal Aura.