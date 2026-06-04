Acer profite du Computex 2026 pour élargir son terrain de jeu au-delà du PC, avec deux paires de lunettes tournées vers l’intelligence artificielle et la réalité augmentée. Le constructeur taïwanais entend ainsi se faire une place sur un marché déjà surveillé de près par Meta, Google, Samsung et Apple.
Connu avant tout pour ses ordinateurs portables, Acer a présenté à Taipei deux nouveaux produits portables : les Acer AR Vision GR0 et les Acer GI0. Derrière ces noms assez peu révélateurs se cachent deux approches différentes des lunettes connectées : l’une mise sur l’affichage en réalité augmentée, l’autre sur les usages mains libres dopés à l’IA.
Ce lancement n’arrive pas par hasard. Depuis plusieurs mois, le marché s’agite autour des Ray-Ban de Meta, des ambitions de Google avec Android XR, des projets de Samsung avec ses Galaxy Glasses et des fameuses lunettes d’Apple, finalement reportées à 2027. Acer débarque donc dans une catégorie où tout le monde veut être présent, mais où personne n’a encore vraiment réussi à s'imposer.
Acer AR Vision GR0 : des lunettes AR pensées comme un grand écran nomade
Les Acer AR Vision GR0, référencées GR100F, ne fonctionnent pas de manière autonome. Elles doivent être reliées à un smartphone, un ordinateur portable ou un autre appareil compatible afin d’exploiter leur affichage en réalité augmentée. Acer annonce une compatibilité avec Android, iOS et Windows, via une connexion filaire.
Leur principal argument tient dans leurs deux écrans micro OLED Full HD. Selon le constructeur, l’expérience équivaut à un écran de 172 pouces observé à environ six mètres de distance. Les lunettes peuvent afficher des contenus en 2D comme en 3D, avec un usage envisagé aussi bien pour le jeu que pour le travail, l’apprentissage ou la consultation de contenus en public avec davantage de confidentialité.
Acer met également en avant un poids de 69 grammes, ainsi qu’un système audio stéréo placé près des oreilles. La fiche technique mentionne une luminosité de 200 nits, une fréquence de 60 Hz, une couverture DCI-P3 de 95 % et un contraste de 50 000:1. Des options comme un cache lumineux amovible ou des lentilles magnétiques pour la myopie sont aussi prévues.
Acer GI0 : des lunettes connectées avec Gemini pour un usage mains libres
La seconde paire, les Acer GI0, adopte une logique différente. Plus légères, avec 46 grammes hors lentilles, elles sont conçues comme des lunettes d’IA sans fil associées à un smartphone. Elles fonctionnent avec l’application Acer AspireSync et prennent en charge Android 12 ainsi qu’iOS 15.
Acer y intègre un assistant vocal alimenté par Google Gemini. Le géant promet de couvrir les interactions à la voix, l’analyse d’image en temps réel, la traduction instantanée et les sous-titres assistés par IA. Une caméra de 12 mégapixels permet de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. Trois microphones sont également présents, notamment pour enregistrer des conversations ou des comptes rendus de réunion.
La connectivité repose sur le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0. Les lunettes disposent de 32 Go de stockage eMMC, d’une batterie de 217 mAh, d’un pavé tactile latéral, d’un bouton de capture et d’un voyant d’état.
Tarifs et disponibilité
Les Acer AR Vision GR0 seront proposées à partir de 999 dollars australiens en Australie au troisième trimestre 2026. Les Acer GI0 y seront lancées sur la même période à partir de 599 dollars australiens, tandis qu’une sortie aux États-Unis et en Europe est annoncée pour le quatrième trimestre de l'année, avec des prix de départ respectifs de 499 dollars/599 euros pour les GR0 et de 299 dollars/399 euros pour les GI0.
Source : Communiqué de presse