Les Acer AR Vision GR0, référencées GR100F, ne fonctionnent pas de manière autonome. Elles doivent être reliées à un smartphone, un ordinateur portable ou un autre appareil compatible afin d’exploiter leur affichage en réalité augmentée. Acer annonce une compatibilité avec Android, iOS et Windows, via une connexion filaire.

Leur principal argument tient dans leurs deux écrans micro OLED Full HD. Selon le constructeur, l’expérience équivaut à un écran de 172 pouces observé à environ six mètres de distance. Les lunettes peuvent afficher des contenus en 2D comme en 3D, avec un usage envisagé aussi bien pour le jeu que pour le travail, l’apprentissage ou la consultation de contenus en public avec davantage de confidentialité.

Acer met également en avant un poids de 69 grammes, ainsi qu’un système audio stéréo placé près des oreilles. La fiche technique mentionne une luminosité de 200 nits, une fréquence de 60 Hz, une couverture DCI-P3 de 95 % et un contraste de 50 000:1. Des options comme un cache lumineux amovible ou des lentilles magnétiques pour la myopie sont aussi prévues.