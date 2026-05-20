XREAL a profité de la Google I/O 2026 pour dévoiler Project Aura, des lunettes XR filaires conçues avec Google et Qualcomm. Écran OLED, 70 degrés de champ de vision, Gemini intégré et DisplayPort-in : Android XR passe à l'offensive sur le segment des vraies lunettes XR.
Quelques heures après le show Samsung-Google sur les Galaxy Glasses, c'est XREAL qui prend le micro. La marque chinoise a dévoilé Project Aura à la Google I/O 2026, des lunettes XR filaires conçues avec Google et Qualcomm. Objectif : occuper Android XR pendant qu'Apple révise sa copie sur le Vision Pro. Ici, pas de lunettes IA façon Ray-Ban Meta, mais de vraies lunettes XR avec écran. Format filaire compris.
Du vrai XR, pas des lunettes IA déguisées
Project Aura mise sur l'écran. Un OLED, un champ de vision de 70 degrés annoncé comme « class-leading », et une connexion DisplayPort-in pour brancher un laptop directement sur les lunettes, comme l'indique XREAL dans son communiqué officiel. La firme chinoise apporte le hardware léger, Google la plateforme Android XR et Gemini, Qualcomm le Snapdragon qui fait tourner l'ensemble.
La différence avec les Galaxy Glasses saute aux yeux. Samsung et Google misent sur un format façon lunettes de soleil signé Gentle Monster et Warby Parker, sans écran intégré. Aura prend le chemin inverse : un casque XR allégé qui assume le câble pour gagner en puissance graphique. Deux philosophies, une même plateforme. Google verrouille Android XR sur les deux fronts, comme on l'avait vu quand la firme prenait le contrepied d'Apple sur l'interface de ses futures lunettes connectées.
Gemini, Maps spatial et peinture WebXR sur scène
XREAL a déroulé plusieurs démos live pour les développeurs et la presse. Google Maps en mode immersif, YouTube 180° et 360° en 2D et 3D, une appli WebXR de peinture 3D « vibe-codée » avec Gemini, et un usage DisplayPort-in pour récupérer l'écran d'un laptop en AR. Le tout saupoudré de jeux Android XR dopés à l'IA et de capacités multimodales d'auto-spatialisation.
L'angle est clair : Gemini ne se contente pas de répondre, il pilote les expériences. Reste que XREAL n'a communiqué aucun prix, aucune date précise au-delà d'un vague « lancement global en 2026 », ni le poids des lunettes. La résolution de l'OLED n'est pas non plus précisée. Pour un produit annoncé à six mois d'un lancement supposé, c'est court. Google et XREAL préfèrent visiblement laisser parler les démos.
Un programme développeurs pour amorcer Android XR
Parallèlement, Google et XREAL lancent l'Android XR Developer Catalyst Program. Les développeurs peuvent candidater sur g.co/dev/catalyst pour recevoir des kits Project Aura, avec accès anticipé au hardware et aux outils Android XR. Les premiers kits seront expédiés dans les semaines à venir.
L'objectif est limpide : amorcer l'écosystème logiciel avant le grand public. Sans applications, des lunettes XR ne valent pas grand-chose, Apple en sait quelque chose avec un Vision Pro qui peine à fédérer les développeurs. La stratégie Google consiste à inonder Android XR avec deux offensives complémentaires aux Galaxy Glasses, et à offrir aux développeurs un seul OS à cibler.
En deux jours, Google aura placé deux annonces majeures sur Android XR : Samsung pour le grand public, XREAL pour le segment XR avec écran. La stratégie est cohérente, mais il manque les éléments les plus concrets : prix, dates, poids. Reste à voir si les développeurs suivront. Sans catalogue d'applications, Android XR restera surtout une démo bien rodée.