La différence avec les Galaxy Glasses saute aux yeux. Samsung et Google misent sur un format façon lunettes de soleil signé Gentle Monster et Warby Parker, sans écran intégré. Aura prend le chemin inverse : un casque XR allégé qui assume le câble pour gagner en puissance graphique. Deux philosophies, une même plateforme. Google verrouille Android XR sur les deux fronts, comme on l'avait vu quand la firme prenait le contrepied d'Apple sur l'interface de ses futures lunettes connectées.