Google vient de publier son bulletin de sécurité mensuel. Au programme, des correctifs pour les fonctions internes du système, le noyau Linux et plusieurs éléments fournis par les fabricants de puces, qui ne concernent donc pas tous les smartphones de la même manière.
Un peu plus de 200 vulnérabilités corrigées, dont une bonne vingtaine classées critiques : en voilà une mise à jour de sécurité chargée ! Google vient de publier ses patchs de novembre pour Android, qui corrigent notamment trois failles susceptibles de permettre l'exécution de code à distance sur les versions 14 à 17.
Une faille exploitable sans intervention de la victime
Dans le détail, la faille la plus grave, référencée CVE-2026-58868, concerne le Framework, un ensemble de fonctions essentielles au fonctionnement d'Android et de ses applications. Selon Google, elle pourrait permettre à un attaquant d'exécuter du code à distance sans disposer de privilèges particuliers sur le téléphone ni nécessiter la moindre action de son propriétaire. Comme souvent, l'entreprise ne détaille pas les modalités de l'attaque, évitant ainsi de fournir des indications qui pourraient faciliter son exploitation.
Deux autres failles critiques, CVE-2026-58876 et CVE-2026-58936, touchent le composant System et présentent également un risque d'exécution de code à distance. Le bulletin ne signale aucune exploitation active de ces vulnérabilités, mais leur gravité justifie de ne pas tarder à installer les correctifs lorsqu'ils seront disponibles.
Deux niveaux de correctifs à installer sans tarder
Outre les failles relatives aux fonctions internes d'Android, Google recense également plusieurs vulnérabilités critiques dans le noyau Linux, notamment au niveau du Bluetooth, ainsi que dans les modems MediaTek et certains logiciels propriétaires de Qualcomm. Leur présence dépendant du matériel embarqué, les 216 failles répertoriées ne concernent pas forcément tous les smartphones.
Comme toujours, Google a prévu deux niveaux de correctifs pour permettre aux fabricants de procéder par étapes. Celui du 1er novembre 2026 couvre les vulnérabilités du système Android, dont les trois failles d'exécution de code à distance, tandis que le niveau du 5 novembre intègre également les corrections destinées au noyau et aux composants des fabricants de puces.
Pour vérifier si votre téléphone est à jour, ouvrez les Paramètres, puis rendez-vous dans À propos du téléphone > Version d'Android pour consulter la date du dernier correctif de sécurité. Si elle est antérieure au 5 novembre 2026, accédez à Système > Mises à jour logicielles, recherchez une nouvelle mise à jour, installez-la si elle est disponible, puis redémarrez votre smartphone.