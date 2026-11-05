Outre les failles relatives aux fonctions internes d'Android, Google recense également plusieurs vulnérabilités critiques dans le noyau Linux, notamment au niveau du Bluetooth, ainsi que dans les modems MediaTek et certains logiciels propriétaires de Qualcomm. Leur présence dépendant du matériel embarqué, les 216 failles répertoriées ne concernent pas forcément tous les smartphones.

Comme toujours, Google a prévu deux niveaux de correctifs pour permettre aux fabricants de procéder par étapes. Celui du 1er novembre 2026 couvre les vulnérabilités du système Android, dont les trois failles d'exécution de code à distance, tandis que le niveau du 5 novembre intègre également les corrections destinées au noyau et aux composants des fabricants de puces.

Pour vérifier si votre téléphone est à jour, ouvrez les Paramètres, puis rendez-vous dans À propos du téléphone > Version d'Android pour consulter la date du dernier correctif de sécurité. Si elle est antérieure au 5 novembre 2026, accédez à Système > Mises à jour logicielles, recherchez une nouvelle mise à jour, installez-la si elle est disponible, puis redémarrez votre smartphone.