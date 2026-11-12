Google Wallet pourra bientôt stocker la clé numérique de votre porte d’entrée, grâce au standard Aliro.
Google ne manque pas d'idées pour perfectionner son portefeuille numérique. Le géant a récemment développé une couche de sécurité supplémentaire pour les paiements sans contact. Un historique des paiements unifié est aussi en préparation. Désormais, Google s’intéresse aussi à vos serrures.
Google Wallet se substitue à vos clés de maison
Jusqu’ici la clé virtuelle de votre serrure connectée était gérée par Google Home. Mais cela va changer puisqu’il sera bientôt possible d’y avoir accès avec Google Wallet : « configurez votre serrure connectée et gérez l’accès à votre domicile dans l’application Google Home, puis ajoutez d’un simple geste une clé numérique à Google Wallet, au même endroit que vos cartes de paiement et vos titres de transport », explique notamment Google dans un article explicatif.
Pour déverrouiller une porte, il suffira d’approcher le téléphone de la serrure, même si l’écran est verrouillé (il faut toutefois avoir déverrouillé l’appareil dans les heures précédentes). Les plus prudents pourront activer une option qui exigera une authentification par code ou biométrie à chaque passage
À noter, la clé est liée au logement et non à une serrure : un seul badge pourra donc ouvrir toutes les portes compatibles. Tous les membres du foyer pourront également ajouter la clé à leur Wallet et les invités devront se contenter de codes temporaires. Une désactivation automatique est notamment prévue lorsqu’on quitte le foyer dans Google Home.
Google rattrape enfin son retard sur Apple et Samsung
Tout cela est possible grâce à la prise en charge par Google Wallet du standard Aliro. Mais Google a un peu de retard par rapport à la concurrence : la possibilité de déverrouiller des portes avec Apple Wallet existe depuis 2021 et Samsung a lancé sa propre clé numérique pour serrures connectées en mars 2026. Google ayant activement participé au développement d’Aliro, l’ironie est on ne peut plus mordante.
- Un logiciel compatible avec de nombreux appareils connectés Google
- Des outils complets associés à des commandes simples
- Une interface intuitive adaptée à tous les publics
Qu’à cela ne tienne, l’ouverture par contact fonctionne désormais sur tous les smartphones Android dotés du NFC, sous système Android 9 ou supérieur. Le déverrouillage automatique ne sera, lui, proposé que sur les Pixel 10 Pro et suivants : les modèles Fold et XL ne sont malheureusement pas encore inclus. Wear OS ne fait pas non plus partie du lot.
Le catalogue de serrures compatibles est, pour l’instant, assez limité : Google indique, en effet, que seuls les modèles Aqara u400, Schlage Sense Pro et Nuki Keypad 2 NFC sont pris en charge. En plus d’une serrure certifiée Matter et Aliro, un Google Hub compatible avec Thread Border Router est également indispensable.
Le déploiement de cette nouveauté démarre avec le programme Public Preview de Google Home et sera généralisé dans les semaines à venir.