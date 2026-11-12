Tout cela est possible grâce à la prise en charge par Google Wallet du standard Aliro. Mais Google a un peu de retard par rapport à la concurrence : la possibilité de déverrouiller des portes avec Apple Wallet existe depuis 2021 et Samsung a lancé sa propre clé numérique pour serrures connectées en mars 2026. Google ayant activement participé au développement d’Aliro, l’ironie est on ne peut plus mordante.