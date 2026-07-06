Google Wallet s’apprête enfin à unifier le suivi des achats réalisés avec différents appareils. Une option qui, jusqu'ici, manquait cruellement au service.
Google ne manque pas d’idées pour améliorer Google Wallet, son portefeuille numérique connecté à Google Pay. Le géant de la Tech, qui a récemment travaillé sur un système de suivi des commandes en ligne avec statut de livraison en temps réel, a aussi revu le look de son appli. Une nouvelle amélioration, qui concerne l'historique des paiements, semble également en cours de déploiement. On fait le point.
Google Wallet se dote d’un historique des paiements unifié
Jusqu’à aujourd’hui, Google Wallet fonctionnait en vase clos pour chaque appareil utilisé. Quand on réglait un achat avec sa montre connectée, on n’en trouvait aucune trace sur son smartphone, et vice et versa. Pour pouvoir suivre l'intégralité de ses paiements, il fallait se connecter sur l’interface web du service, qui était la seule à proposer une vision complète des dépenses. La situation était, vous en conviendrez, loin d’être pratique.
Mais Google semble avoir entendu les doléances de ses utilisateurs puisque la firme propose désormais un flux des paiements unifié disponible dans la version mobile de Google Wallet. Découverte par nos confrères de 9To5Google, la nouveauté a été incluse dans l’onglet « Transactions ». Elle affiche explicitement l’appareil qui a servi à régler chaque achat : en dessous de la date et de l’heure du règlement, une mention « Purchase made on watch » (« Achat effectué sur la montre » en français) est désormais visible.
Une fonction en cours de déploiement pour tous les utilisateurs
Pendant longtemps, WearOS était traité comme un canal de paiement à part, mais cela est désormais de l’histoire ancienne. Au lieu de jongler entre plusieurs flux de paiements, les utilisateurs vont pouvoir gagner de précieuses minutes en se concentrant sur un seul et même historique. Ce dernier restera toutefois cantonné à seulement 10 entrées.
Pour rappel, Google avait déjà évoqué cette nouvelle fonctionnalité en janvier dernier. Il aura donc fallu près de 7 mois au géant de la Tech pour tenir parole. Le déploiement de cet historique d’achats unifié est en cours et nul ne sait quand il sera achevé. Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience si vous ne voyez pas encore les paiements réalisés avec votre montre s’afficher dans votre application mobile Google Wallet.