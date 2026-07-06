Mais Google semble avoir entendu les doléances de ses utilisateurs puisque la firme propose désormais un flux des paiements unifié disponible dans la version mobile de Google Wallet. Découverte par nos confrères de 9To5Google, la nouveauté a été incluse dans l’onglet « Transactions ». Elle affiche explicitement l’appareil qui a servi à régler chaque achat : en dessous de la date et de l’heure du règlement, une mention « Purchase made on watch » (« Achat effectué sur la montre » en français) est désormais visible.