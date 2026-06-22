Vous voulez éviter de stresser lors de vos paiements en boutique ? Quelques réglages suffisent pour dégainer bien plus rapidement votre Google Wallet.
Nous sommes nombreux à utiliser Google Pay via Google Wallet. Ce portefeuille numérique, qui a récemment bénéficié d’une refonte d’interface, s’est au fil des ans doté de nombreuses fonctions utiles. Parmi elles, on compte notamment les Live Updates ou encore une gestion de documents simplifiée. Si vous utilisez régulièrement Google Wallet pour vos paiements, voici comment ne plus perdre de temps à la caisse.
1. Épinglez vos cartes favorites
Google Wallet vous permet de stocker vos cartes de fidélité, vos titres de transport et bien plus encore. Pourquoi vous passer de cette fonctionnalité ? Si vous perdez toujours de précieuses minutes en caisse à chercher la bonne carte, ouvrez l’appli, cliquez sur « Voir plus » > « Gérer les pass sur l'écran d'accueil » > « Ajouter à l'accueil ». Appuyez sur l’icône en forme d’étoile pour mettre en favori vos cartes préférées. Pour plus d’efficacité, n’hésitez pas à les réordonner.
2. Utilisez un raccourci
Saviez-vous qu’il était possible de placer Google Wallet directement sur votre écran de verrouillage ? Allez dans vos réglages, puis cliquez sur « Écran et commandes tactiles » > « Écran de verrouillage » > « Raccourcis » et sélectionnez Wallet dans l’onglet « Raccourci gauche » ou « Raccourci droit ».
3. Lancez Google Wallet en 2 clics
Si vous peinez à lancer Google Wallet alors que la file d’attente s’impatiente derrière vous, cette astuce devrait vous plaire : allez dans les réglages de votre smartphone, dans « Système » > « Gestes » > « Double appui pour lancer des actions ». Cliquez ensuite sur l’icône en forme de rouage sur la droite de la section « Ouvrir l'appli », sélectionnez Google Wallet et le tour est joué !
4. Misez sur les paramètres rapides
Si vous préférez utiliser le double-appui pour votre appareil-photo, vous pouvez aussi ajouter Google Wallet à vos paramètres rapides. Pour ce faire, faites glisser votre index deux fois du haut vers le bas de votre écran, appuyez sur l’icône crayon. Dans la liste proposée, trouvez Google Wallet. Cliquez sur le petit plus pour l’ajouter à vos paramètres. Si vous voulez, vous pouvez réorganiser vos tuiles pour que l’outil soit accessible plus rapidement.
5. Payez avec votre montre connectée
Vous avez une montre connectée ? Rendez-vous sur le Google Play Store et téléchargez l’appli Google Wallet sur ce dispositif pour payer beaucoup plus vite. N’oubliez pas, au préalable, de configurer l’outil.