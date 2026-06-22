Google Wallet vous permet de stocker vos cartes de fidélité, vos titres de transport et bien plus encore. Pourquoi vous passer de cette fonctionnalité ? Si vous perdez toujours de précieuses minutes en caisse à chercher la bonne carte, ouvrez l’appli, cliquez sur « Voir plus » > « Gérer les pass sur l'écran d'accueil » > « Ajouter à l'accueil ». Appuyez sur l’icône en forme d’étoile pour mettre en favori vos cartes préférées. Pour plus d’efficacité, n’hésitez pas à les réordonner.