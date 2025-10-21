Mais les notes de version nous incluent également deux autres nouveautés : il sera, par exemple, possible d'ajouter de nouvelles cartes dans Google Wallet sans avoir à faire de saisie. Cela ne fonctionnera toutefois que si les apps qui émettent les cartes sont bien compatibles avec le service. De plus, les propriétaires d'un smartphone sous Android 12 ou système antérieur pourront recevoir des notifications s'ils ont importé des cartes de fidélité dans Wallet depuis Gmail. Autant d'avancées qui devrait faciliter la vie des utilisateurs du service.