L'application Google Wallet va être améliorée : elle sera bientôt capable de vous renseigner en direct sur vos vols, voyages en train et autres évènements importants.
Bien pratique, le service Google Wallet est régulièrement mis à jour : l'application a, par exemple, changé de look grâce au design Material 3 Expressive, lancé plus tôt cette année. L'ajout de documents personnalisés et la sécurité de l'app ont également été optimisés. L'outil va aussi prendre en charge les « mises à jour en direct » d'Android 16. On fait le point.
Les "mises à jour en direct" débarquent dans Google Wallet
Le service Google Wallet était déjà capable de vous prévenir en cas de modification de votre heure d'embarquement. Il pourra bientôt aller plus loin et diffuser des mises à jour en direct pour vos vols, trajets en train ou évènements importants. C'est, du moins, ce que l'on peut lire dans les notes de version des services Google Play pour la version 25.41.
Ces notifications, appelées « Live Updates » (« mises à jour en direct ») ont été dévoilées lors de l'I/O 2025 pour le système Android 16. Elles seront visibles sur l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage mais aussi sous la forme d'une petite pilule à côté de l'heure de votre smartphone. Vous y trouverez des informations en direct, comme la durée d'un vol, sous la forme d'une barre de progression par exemple.
D'autres avancées annoncées par Google
Mais les notes de version nous incluent également deux autres nouveautés : il sera, par exemple, possible d'ajouter de nouvelles cartes dans Google Wallet sans avoir à faire de saisie. Cela ne fonctionnera toutefois que si les apps qui émettent les cartes sont bien compatibles avec le service. De plus, les propriétaires d'un smartphone sous Android 12 ou système antérieur pourront recevoir des notifications s'ils ont importé des cartes de fidélité dans Wallet depuis Gmail. Autant d'avancées qui devrait faciliter la vie des utilisateurs du service.
La version 25.41 des services Google Play a été déployée hier. Toutefois, comme toujours avec ce type de mise à jour, il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant de pouvoir y accéder. Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience.