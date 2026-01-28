Google prépare une mise à niveau de son portefeuille numérique, Google Wallet. Ce nouveau design devrait vous permettre d'accéder plus rapidement à vos cartes préférées.
Le portefeuille numérique (ou wallet en anglais, c'est plus simple) commence à prendre de plus en plus d'importance chez les utilisateurs. À force de conviction, les différents éditeurs ont accéléré la dématérialisation des paiements et des différents documents d'identité, et pour bon nombre d'entre nous, plus question de sortir avec ses papiers sur soi. Le smartphone remplace tous ces bouts de plastique, permet de payer chez les commerçants ou de présenter son permis de conduire aux autorités. Google Wallet est la solution la plus populaire sur Android, et le moteur de recherche chercherait à améliorer l'expérience utilisateur en testant un nouveau design.
Trouver la bonne carte peut rapidement devenir un cauchemar
Il y a quelques années, nous n'avions qu'une seule carte bancaire dans nos wallets. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'en posséder deux ou trois, notamment si nous sommes inscrits à plusieurs banques en ligne, ou si nous possédons un compte personnel en plus d'un compte joint.
Trouver la bonne carte, entre les bons de réduction, les billets de trains ou les cartes de fidélité, peut rapidement devenir un sac de nœuds, et c'est précisément ce point que travaille Google avec ce nouveau design.
La nouvelle version bêta propose une option permettant d'ajouter en favoris la ou les cartes que nous utilisons le plus. Un gain de temps certain pour retrouver le bon document dans l'application, et ne plus perdre de longues secondes à scroller parmi toutes les cartes.
Un système de favoris pour retrouver ses cartes les plus utilisées ©Android Authority
Google Wallet ajoutera les favoris, pour sélectionner la bonne carte en un quart de seconde
Les captures d'écran partagées aujourrd'hui nous montrent juste la possibilité d'ajouter une étoile à une carte dématérialisée, afin de la placer dans les favoris. Elles seront ensuite affichées sous forme de grille sur la page d'accueil de Google Wallet.
Les quatre premières cartes ajoutées par l'utilisateur seront automatiquement ajoutées aux favoris, mais il bien entendu possible pour l'utilisateur de retirer l'une de ces cartes pour la remplacer par celle de son choix. Tous les types de cartes sont acceptés, vous pouvez donc ajouter le ticket de votre prochaine séance de cinéma puis la retirer une fois celle-ci terminée.
Les quatre premières cartes affichées dès la page d'accueil ©Android Authority
Google ne réinvente pas la roue, c'est une évidence, mais cette catégorisation devrait répondre à un problème qui peut agacer bon nombre des possesseurs d'un portefeuille numérique. La mise à jour pourrait arriver dans les prochaines semaines, mais Google ne communique jamais sur les délais, il faudra donc surveiller le Google Play Store pour savoir quand elle sera disponible.