Il y a quelques années, nous n'avions qu'une seule carte bancaire dans nos wallets. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'en posséder deux ou trois, notamment si nous sommes inscrits à plusieurs banques en ligne, ou si nous possédons un compte personnel en plus d'un compte joint.

Trouver la bonne carte, entre les bons de réduction, les billets de trains ou les cartes de fidélité, peut rapidement devenir un sac de nœuds, et c'est précisément ce point que travaille Google avec ce nouveau design.

La nouvelle version bêta propose une option permettant d'ajouter en favoris la ou les cartes que nous utilisons le plus. Un gain de temps certain pour retrouver le bon document dans l'application, et ne plus perdre de longues secondes à scroller parmi toutes les cartes.