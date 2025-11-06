Vous prenez régulièrement les transports en commun ? Google travaille sur une nouvelle fonction pour vous aider à payer plus rapidement vos trajets avec l'application Wallet.
Permettant de stocker en toute sécurité ses cartes de paiements et autres documents, Google Wallet est on ne peut plus utile au quotidien. Cette app, dont la sécurité et l'interface ont récemment été optimisées, proposera bientôt aux utilisateurs des mises à jour en temps réel sur leurs vols, trains et autres évènements importants. Et en parlant de transports, une autre nouveauté devrait bientôt débarquer au sein du service. Découvrons-la ensemble !
Google Wallet va vous aider à payer vos transports plus rapidement
Pas facile, quand on est dans les transports en commun, d'avoir à jongler entre plusieurs cartes de paiement, surtout quand c'est l'heure de pointe. À chaque fois, il faut déverrouiller son portable, chercher la bonne carte bleue dans Wallet, payer en sans contact et tout recommencer la fois suivante, en espérant que la file derrière ne s'impatiente pas. Mais Google semble enfin avoir trouvé une solution pour faciliter les choses.
L'équipe d'Android Authority a, en effet, repéré dans la version 25.43.826060251 de Google Wallet une fonction qui pourrait tout changer. Nommée « Express Transit Card », elle permet aux utilisateurs de désigner en avance dans les paramètres de l'app une carte dédiée aux paiements des transports en commun. Il est alors possible de l'utiliser sans avoir à déverrouiller son portable avec un code PIN ou une empreinte. Ouf !
Google comble son retard face à Samsung et Apple
Jusqu'à maintenant, il était possible de payer ses trajets en utilisant un titre ou une carte de paiement sans contact enregistrés dans Wallet. Désormais, l'utilisateur pourra avoir deux cartes par défaut dans l'app : une carte pour ses achats et une autre uniquement affectée aux transports. Un véritable gain de temps à la clé.
Bien sûr, l'idée est loin d'être nouvelle : Apple Pay propose depuis quelques temps déjà une option similaire, qui porte d'ailleurs le même nom. De son côté Samsung Wallet permet aussi à ses utilisateurs d'utiliser une carte de paiement spécifiquement pour leurs transports en commun. Rien de vraiment inédit, donc, mais il était temps que Google rattrape son retard.
Pour l'heure, cette fonctionnalité n'a pas encore été globalement déployée. Il faudra donc patienter un peu avant de pouvoir y accéder.