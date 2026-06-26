Google a ajouté à Wallet, son application de portefeuille numérique, un affichage des commandes en ligne avec leur statut de livraison en temps réel. Déployée aux États-Unis depuis hier, la fonctionnalité puise ses données dans les e-mails Gmail de l’utilisateur. Mais pour l’heure, Mountain View n’a pas encore donné son feu vert à la France.
Il n’y a pas que Google Pay dans le Wallet du géant des GAFAM. Google a refondu l’écran d’accueil de son Wallet en profondeur. L’application regroupe désormais les commandes en transit, les numéros de suivi et les reçus détaillés, aux côtés des titres de transport et des cartes de fidélité. En maintenant le doigt sur un numéro de suivi, l’utilisateur accède même directement au site du transporteur.
Wallet accepte les commandes issues d’« un grand nombre des principaux marchands américains », selon Google, sans plus de détail pour le moment. Les petits marchands et les enseignes établies hors des États-Unis ne sont en revanche pas pris en charge.
Google réorganise Wallet en tableau de bord des achats
Pour profiter de cette fonctionnalité, il faut d’abord aller dans Gmail directement, et activer l’option de suivi de colis dans les paramètres du compte. Ensuite, il faut faire de même avec le partage de données entre applications Google, via l'option « Fonctionnalités intelligentes dans d'autres produits Google », accessible dans les paramètres avancés de la messagerie.
Il faut tout de même savoir que ce second réglage autorise Google à exploiter le contenu de sa boîte mail pour adapter son expérience dans Maps, dans le moteur de recherche et dans Gemini. Sans lui, la fonctionnalité de suivi dans Wallet ne fonctionne pas. On n’en sait pas plus sur la durée de conservation des données de commande, ni sur leur traitement entre l’appareil et les serveurs.
Apple Wallet affiche les mêmes informations sans lire la messagerie
En refondant l’écran d’accueil, Google a rassemblé en un seul endroit les moyens de paiement, les passes de transport, les billets d’événements, les cartes de fidélité et le suivi des achats. Rien de bien différent d’Apple Wallet, qui affiche des fonctions comparables sur iOS. À ce détail près que Google extrait ses données d’un service de messagerie qu’il gère lui-même, tandis qu’Apple délègue cette récupération à des intégrations par application tierce.
Sur sa page d’aide, Google évoque une API de reçus alimentée directement par les marchands partenaires, en remplacement de la lecture de la boîte Gmail. Avec ce circuit, l’utilisateur n’aurait plus à activer les « fonctionnalités intelligentes » pour obtenir le suivi de ses commandes.
Pour l’instant, seuls les résidents américains avec un compte Gmail personnel et un appareil Android ont accès à cette fonctionnalité dans Wallet. Sur le web, la version disponible est allégée, sans le suivi de colis intégré à l'écran d’accueil. Et comme d’habitude, la France attendra.