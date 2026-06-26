Il n’y a pas que Google Pay dans le Wallet du géant des GAFAM. Google a refondu l’écran d’accueil de son Wallet en profondeur. L’application regroupe désormais les commandes en transit, les numéros de suivi et les reçus détaillés, aux côtés des titres de transport et des cartes de fidélité. En maintenant le doigt sur un numéro de suivi, l’utilisateur accède même directement au site du transporteur.

Wallet accepte les commandes issues d’« un grand nombre des principaux marchands américains », selon Google, sans plus de détail pour le moment. Les petits marchands et les enseignes établies hors des États-Unis ne sont en revanche pas pris en charge.