La Connectivity Standards Alliance officialise Aliro 1.0, un nouveau standard pour les serrures connectées. Apple, Google et Samsung comptent l’intégrer à leurs portefeuilles mobiles.
Après Matter pour la maison connectée, et plusieurs années de travail, la Connectivity Standards Alliance (CSA) lance Aliro, un standard dédié aux clés numériques. L’objectif est clair : unifier l’ouverture des serrures connectées via smartphone ou montre, et mettre fin aux solutions propriétaires incompatibles entre elles.
Offre partenaire
Verisure, n°1 de la télésurveillance, casse ses prix : profitez de -50% sur vos packs alarme pour sécuriser votre domicile. Détecteurs intelligents, caméras HD, surveillance humaine 24h/24 et intervention rapide des secours, tout ça, à moitié prix.
Offre partenaire
Aliro : un nouveau standard pour une ouverture sécurisée de votre porte d'entrée
Aliro 1.0 définit un protocole commun et un format de clés numériques destinés au contrôle d’accès. Concrètement, il s’agit de permettre à un utilisateur d’ouvrir son domicile, son bureau ou une chambre d’hôtel avec son smartphone ou sa montre, via les portefeuilles natifs d’Apple, Google et Samsung.
Le projet rappelle fortement la fonction « Clés du domicile » d’Apple. Ce n’est pas un hasard : la firme de Cupertino est un membre influent de la CSA et a contribué à l’élaboration du standard. Comme Matter s’était appuyé sur les bases de HomeKit, Aliro reprend des principes déjà éprouvés dans l’écosystème Apple.
Trois technologies de communication sont prévues selon le matériel embarqué dans la serrure :
- NFC pour un déverrouillage par simple contact,
- Bluetooth Low Energy pour une interaction à distance,
- Bluetooth + Ultrawide Band (UWB) pour une authentification mains libres plus fluide.
Avec le NFC, l’expérience ressemble à celle déjà proposée par certaines serrures compatibles avec la plateforme d'Apple : il faut approcher son téléphone ou sa montre du lecteur. L’UWB, en revanche, permettrait un déverrouillage automatique à l’approche, comme une voiture équipée d’une clé numérique.
Une norme sécurisée soutenue par les géants de la tech
Aliro est en développement depuis plus de deux ans, mais la publication de la version 1.0 marque une étape décisive. Désormais, les écosystèmes domotiques et les fabricants peuvent commencer à intégrer officiellement le standard.
Un programme de certification, calqué sur celui de Matter, est mis en place. Pour afficher le logo Aliro, une serrure, un lecteur ou même un composant électronique devra être validé. La CSA insiste sur la sécurité, avec un système basé sur la cryptographie asymétrique pour garantir des échanges fiables et protéger la vie privée.
Nuki, célèbre fabricant de serrures connectées dont nous avions testé la Smart Lock Ultra il y a quelques mois, vient d'ailleurs d'annoncer un futur Keypad 2 NFC, un pavé numérique intégrant une puce NFC compatible Aliro, dont la commercialisation est prévue pour mars 2026.
Aliro ne se limite pas aux habitations individuelles. Le standard vise aussi les immeubles collectifs, les universités, les hôtels ou les entreprises, y compris dans des environnements sans réseau, comme des parkings souterrains.
La CSA présente Aliro comme un standard évolutif, appelé à intégrer de nouveaux usages, notamment le partage sécurisé de clés numériques. Reste à voir si les géants de la tech joueront le jeu plus rapidement qu’avec Matter. Si l’adoption suit, le smartphone pourrait bien dans quelques années devenir la clé universelle de nos portes.