Aliro 1.0 définit un protocole commun et un format de clés numériques destinés au contrôle d’accès. Concrètement, il s’agit de permettre à un utilisateur d’ouvrir son domicile, son bureau ou une chambre d’hôtel avec son smartphone ou sa montre, via les portefeuilles natifs d’Apple, Google et Samsung.

Le projet rappelle fortement la fonction « Clés du domicile » d’Apple. Ce n’est pas un hasard : la firme de Cupertino est un membre influent de la CSA et a contribué à l’élaboration du standard. Comme Matter s’était appuyé sur les bases de HomeKit, Aliro reprend des principes déjà éprouvés dans l’écosystème Apple.

Trois technologies de communication sont prévues selon le matériel embarqué dans la serrure :

NFC pour un déverrouillage par simple contact,

Bluetooth Low Energy pour une interaction à distance,

Bluetooth + Ultrawide Band (UWB) pour une authentification mains libres plus fluide.

Avec le NFC, l’expérience ressemble à celle déjà proposée par certaines serrures compatibles avec la plateforme d'Apple : il faut approcher son téléphone ou sa montre du lecteur. L’UWB, en revanche, permettrait un déverrouillage automatique à l’approche, comme une voiture équipée d’une clé numérique.