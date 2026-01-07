Cette année, la maison connectée va s'affranchir des règles figées. Pour cela, Aqara esquisse un écosystème où un thermostat-hub et une caméra-hub pilotent confort, sécurité et énergie en temps réel, épaulés par des capteurs mmWave et autres appareils connectés capables de suivre posture et présence.
Au CES de Las Vegas, Aqara ne s'est pas contenté d'ajouter de nouveaux objets à son catalogue. La marque chinoise a surtout esquissé une vision. Celle d'une maison qui ne réagit plus à des horaires ou à des règles rigides, mais au contexte réel. Présence, mouvements, température, usages… Tout devient un signal que le système peut interpréter pour ajuster confort, sécurité et consommation d'énergie sans que l'utilisateur n'ait besoin d'intervenir.
Pour incarner cette approche, Aqara dévoile un binôme composé d'un thermostat intelligent et d'une caméra qui font tous les deux aussi office de hubs, mais aussi toute une série de capteurs et d'accessoires qui permettent de déclencher des automatisations à gogo dans la maison connectée.
Deux hubs pour gouverner la maison
Le premier pilier de cette stratégie est le thermostat Hub W200. Pensé avant tout pour les foyers équipés d'Apple Home, il s'intègre profondément dans l'écosystème d'Apple, avec la prise en charge des fonctions Adaptive Temperature et Clean Energy Guidance d'iOS 26. Concrètement, le thermostat pourrait ajuster la température en fonction de l'occupation réelle du logement et tenter de décaler légèrement certaines consommations vers les périodes plus favorables, le tout sans sacrifier le confort thermique du domicile.
Le thermostat Hub W200 d'Aqara. ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Mais le W200 ne se contente pas de réguler le chauffage. Avec son écran tactile couleur de 4 pouces (10,2 cm de diagonale), il devient une sorte de tableau de bord mural pour la maison connectée. Aqara y a ajouté un mode sécurité capable d'afficher les vidéos de la sonnette connectée, de vérifier l'identité d'un visiteur et, même, de déverrouiller la porte depuis l'écran. Côté technique, le W200 embarque le Wi-Fi bi-bande, est compatible Thread et Zigbee, et fait office de contrôleur Matter pour piloter aussi des appareils d'autres marques depuis une interface unifiée.
À ses côtés, la Camera Hub G350 joue la carte de la surveillance et de l'interopérabilité. Présentée comme la première caméra Aqara certifiée Matter (version 1.5), elle promet un streaming à faible latence et un contrôle depuis différentes plateformes compatibles comme Homey ou SmartThings. Techniquement, c'est une caméra intérieure motorisée (PTZ) à double objectif : un grand-angle 4K pour la vue d'ensemble, complété par un téléobjectif 2,5K pour zoomer jusqu'à 9×. L'intelligence artificielle embarquée gèrerait le suivi automatique des personnes, la détection d'animaux, la reconnaissance faciale et, même, certaines alertes sonores.
Quand la maison commence à voir et sentir
Autour de ces hubs gravitent de nouveaux capteurs dont le rôle n'est plus seulement de déclencher une action, mais de comprendre une situation. Ainsi, le FP400 combinerait radar mmWave et intelligence artificielle pour suivre plusieurs occupants simultanément, localiser leur position dans la pièce et même identifier leur posture (debout, assis, allongé). Installé latéralement sur un mur, il pourrait même détecter une chute. Aqara pousse l'idée plus loin avec du comptage de personnes et de l'analyse de fréquentation, ce qui ouvre clairement la porte à des usages professionnels et commerciaux, au-delà du simple usage résidentiel.
Le P100 adopte une approche différente. Il remplace à lui seul toute une famille de capteurs. Grâce à une détection à 9 axes, il pourrait repérer vibrations, inclinaisons, tapotements, mouvements ou chocs. De quoi surveiller une porte, une fenêtre, un tiroir… ou n'importe quel objet que l'on ne souhaite pas voir bouger. Les fonctions les plus avancées, notamment la surveillance fine d'objets, passent par Zigbee dans l'application Aqara Home.
Accès, pro et écosystème
Sur la question de l'accès au logement, Aqara mise sur la serrure U400, qui adopte l'Ultra wideband et la clé de domicile de l'Apple Wallet. L'idée est simple : la porte se déverrouillerait automatiquement quand l'utilisateur autorisé s'approcherait à environ deux mètres, sans avoir à sortir son smartphone. La serrure est annoncée compatible Matter, Aliro, et devrait aussi prendre en charge Samsung Wallet début 2026.
Enfin, Aqara ne s'adresse pas uniquement aux particuliers. Avec Aqara Builder, la marque dévoile une plateforme cloud destinée aux intégrateurs et aux gestionnaires d'espaces intelligents, capable de configurer, superviser et administrer plusieurs sites à distance. Une brique clairement pensée pour les bâtiments tertiaires, les hôtels ou les résidences connectées à grande échelle.