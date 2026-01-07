Au CES de Las Vegas, Aqara ne s'est pas contenté d'ajouter de nouveaux objets à son catalogue. La marque chinoise a surtout esquissé une vision. Celle d'une maison qui ne réagit plus à des horaires ou à des règles rigides, mais au contexte réel. Présence, mouvements, température, usages… Tout devient un signal que le système peut interpréter pour ajuster confort, sécurité et consommation d'énergie sans que l'utilisateur n'ait besoin d'intervenir.

Pour incarner cette approche, Aqara dévoile un binôme composé d'un thermostat intelligent et d'une caméra qui font tous les deux aussi office de hubs, mais aussi toute une série de capteurs et d'accessoires qui permettent de déclencher des automatisations à gogo dans la maison connectée.

Deux hubs pour gouverner la maison

Le premier pilier de cette stratégie est le thermostat Hub W200. Pensé avant tout pour les foyers équipés d'Apple Home, il s'intègre profondément dans l'écosystème d'Apple, avec la prise en charge des fonctions Adaptive Temperature et Clean Energy Guidance d'iOS 26. Concrètement, le thermostat pourrait ajuster la température en fonction de l'occupation réelle du logement et tenter de décaler légèrement certaines consommations vers les périodes plus favorables, le tout sans sacrifier le confort thermique du domicile.