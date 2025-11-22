Le choix des protocoles est pragmatique : Thread assure un Matter natif pour une intégration immédiate alors que Zigbee, via un hub Aqara, débloque des réglages plus avancés et l'association avec d’autres capteurs de la marque. La régulation se fait au demi-degré près, le capteur interne peut être calibré, l'écran LED s’oriente à 180°, et la protection antigel est de la partie pour les installations qui ne servent pas toute l'année.

Le mécanisme est annoncé comme silencieux (<30 dB) et l’autonomie s'étale sur de longs mois, assez pour oublier que le W600 fonctionne sur piles. Cette tête thermostatique Aqara est disponible en France depuis aujourd'hui au prix de 49,99€, ce qui est plutôt un bon positionnement tarifaire hors période promotionnelle. Signalons à ce propos que notre team bons plans propose en ce moment même un code de réduction (CLUBICW600) permettant d'obtenir 15% de remise sur ce produit chez Amazon , et cela jusqu'au 1er décembre.