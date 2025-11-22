En cette fin d'année, Aqara ajoute deux briques très concrètes à la maison connectée : un thermostat de radiateur, le W600, et un capteur de présence multifonction, le FP300. Deux produits compatibles Matter, Thread et Zigbee, pensés pour s'intégrer facilement et efficacement dans la plupart des systèmes domotiques grand public.
La Samaritaine des capteurs, c'est Aqara : on y trouve tout, ou presque. Lors du dernier IFA à Berlin, la marque a remis une pièce dans la machine avec un duo très concret pour l'hiver qui arrive : la tête de radiateur thermostatique connectée W600 pour automatiser la gestion de la température de chaque pièce au degré près, et le capteur de présence Multi-Sensor FP300 pour une détection humaine fine, même sans grands mouvements ou déplacements. Les deux misent sur les protocoles Matter et Thread (et Zigbee en option), pour s'intégrer partout : Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant… Une montée en gamme assumée, au service du confort et de la sobriété énergétique.
W600 : la régulation pièce par pièce, sans prise de tête
La tête thermostatique W600 vise le quotidien, pas la démonstration technologique. Ce robinet connecté de radiateur automatise la chauffe au rythme de la maison avec jusqu'à sept plages de programmation par jour, des modes prédéfinis et des fonctions utiles comme la détection de fenêtre ouverte, la géolocalisation des occupants ou la prise en compte de l’occupation réelle de la pièce dans laquelle il est situé. Côté installation, le W600 s’adapte à la majorité des vannes du marché (RA, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini, filetage M28×1,5), de quoi moderniser son installation de chauffage sans devoir changer ses corps de vannes thermostatiques ni faire appel à un plombier.
Le choix des protocoles est pragmatique : Thread assure un Matter natif pour une intégration immédiate alors que Zigbee, via un hub Aqara, débloque des réglages plus avancés et l'association avec d’autres capteurs de la marque. La régulation se fait au demi-degré près, le capteur interne peut être calibré, l'écran LED s’oriente à 180°, et la protection antigel est de la partie pour les installations qui ne servent pas toute l'année.
Le mécanisme est annoncé comme silencieux (<30 dB) et l’autonomie s'étale sur de longs mois, assez pour oublier que le W600 fonctionne sur piles. Cette tête thermostatique Aqara est disponible en France depuis aujourd'hui au prix de 49,99€, ce qui est plutôt un bon positionnement tarifaire hors période promotionnelle. Signalons à ce propos que notre team bons plans propose en ce moment même un code de réduction (CLUBICW600) permettant d'obtenir 15% de remise sur ce produit chez Amazon , et cela jusqu'au 1er décembre.
FP300 : une détection de présence intelligente grâce au mmWave
Le capteur de présence FP300 s'attaque à un irritant bien connu : les lumières qui s'éteignent quand on bouge peu ou plus pendant quelques dizaines de secondes. En combinant un radar à ondes millimétriques (mmWave 60 GHz) et un capteur infrarouge passif, ce produit détecte les micro-mouvements dans un cône d'environ 120° jusqu’à six mètres de distance. L'algorithme intégré au FP300 limite les faux positifs (petits animaux, courants d'air, robot aspirateur, etc.), ce qui le rend pertinent pour un bureau, un salon ou une chambre où l'on alterne, par exemple, lecture, visioconférences et déplacements discrets.
Au-delà de la présence, le FP300 serait capable de mesurer l'intensité de la lumière, la température et l'humidité ambiantes pour déclencher des scénarios domotiques plus fins comme l'activation ou la désactivation du chauffage, la fermeture de volet ou, encore, l'activation de l'alarme du domicile.
Sans fil et compact, ce capteur se fixe où l'on souhaite (mur, plafond, meuble, support magnétique, etc.), fonctionne avec les protocoles Thread et Zigbee (toujours compatible Matter), et affiche une autonomie de plusieurs années via deux piles boutons CR2450, selon le protocole choisi.
Le capteur de présence Aqara FP300 serait officiellement disponible en France depuis quelques jours, lui aussi au tarif fabricant de 49,99€. Un produit que nous n'avons toutefois pas encore repéré chez nos partenaires revendeurs : il faudra donc patienter un peu avant de pouvoir mettre la main dessus et l'intégrer dans son installation domotique…