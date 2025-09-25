Le système AI Assist s’appuie sur les bases solides d’Auto Assist, le service d’abonnement existant de Tado, qui automatise notamment la géolocalisation et la détection de fenêtres ouvertes. Pour le même prix (soit 29,99€/an ou 3,99€/mois) AI Assist offre aux clients Tado un ensemble de nouvelles fonctionnalités avancées et intelligentes.

« AI Assist est entièrement développé en interne, grâce à des réseaux

neuronaux entraînés sur plus de 120 milliards d’heures de données de

chauffage anonymisées issues de plus d’un million de foyers connectés

sur 15 ans. AI Assist ne se contente pas de réagir, il anticipe, en

s’adaptant à votre vie, pour accroître confort et économies », explique Christian Deilmann, le cofondateur de Tado.