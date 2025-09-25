L'un des leaders européens de la gestion énergétique domestique, Tado, annonce aujourd'hui l'intégration de l'IA au sein de son écosystème, avec un triple objectif pour le client : un meilleur confort, une réduction d'émissions et des factures réduites.
Depuis quelques années déjà, l’intelligence artificielle révolutionne notre quotidien en automatisant des tâches, en optimisant nos décisions, en facilitant notre communication… De la santé aux transports, en passant par l’éducation et les loisirs, elle façonne de nouveaux modes de vie et ouvre constamment d’immenses perspectives d’innovation. Chez Tado, on met à l'IA à contribution pour contrôler le chauffage et l'efficacité énergétique du foyer.
Tado lance son nouvel assistant AI Assist
En Europe, le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent encore près de 80% de la consommation énergétique des foyers. Une part pour le moins écrasante de la facture domestique, qui souligne l’urgence d’optimiser l’usage de ces équipements essentiels.
Avec AI Assist, Tado souhaite franchir un cap en matière de confort et d’efficacité. Fini le chauffage programmé sur des règles rigides : place à une intelligence artificielle capable d’apprendre, d’anticiper et d’ajuster en temps réel. Le résultat attendu ? Une consommation mieux maîtrisée, des coûts réduits et un chauffage enfin adapté au rythme de vie des utilisateurs.
Des fonctionnalités automatisées et intelligentes pour réduire la consommation (et la facture)
Le système AI Assist s’appuie sur les bases solides d’Auto Assist, le service d’abonnement existant de Tado, qui automatise notamment la géolocalisation et la détection de fenêtres ouvertes. Pour le même prix (soit 29,99€/an ou 3,99€/mois) AI Assist offre aux clients Tado un ensemble de nouvelles fonctionnalités avancées et intelligentes.
« AI Assist est entièrement développé en interne, grâce à des réseaux
neuronaux entraînés sur plus de 120 milliards d’heures de données de
chauffage anonymisées issues de plus d’un million de foyers connectés
sur 15 ans. AI Assist ne se contente pas de réagir, il anticipe, en
s’adaptant à votre vie, pour accroître confort et économies », explique Christian Deilmann, le cofondateur de Tado.
Parmi les fonctionnalités disponibles, on retrouve notamment la gestion du chauffage domestique. Le système apprend le comportement thermique de chaque pièce pour un confort optimal, préchauffe le logement avant l'arrivée des utilisateurs, analyse en détail la consommation avec Energy IQ et adapte automatiquement la température en cas d'absence prolongée, alliant efficacité énergétique et économies sans compromis sur le bien-être.
Conscient que l'IA n'est pas la solution unique à la crise climatique, Tado précise que celle-ci peut réduire considérablement le chauffage inutile, et donc les émissions. « En ne chauffant que lorsque et où c’est nécessaire, AI Assist peut réduire les émissions à grande échelle et contribuer à créer une maison plus responsable », martèle la marque.
Source : Tado