Sur le palier, peu de changements sont à signaler : le pavé numérique extérieur reste quasiment identique à celui de la U200, à l’exception d’un logo NFC ajouté entre les touches. C’est à l’intérieur du logement que la transformation est la plus visible. Aqara abandonne son ancien format au profit d'un concept proche de celui des dernières serrures Nuki, avec un cylindre unique et compact qui vient directement tourner la clé laissée dans la serrure. Le résultat reste un peu plus imposant que chez le spécialiste autrichien, mais donne une impression de discrétion nettement supérieure à l’ancien modèle.

La batterie est désormais intégrée à ce cylindre et se recharge directement sur place, via un câble USB-C dissimulé sous un petit capot aimanté. Aqara affirme également avoir résolu les problèmes de fiabilité qui touchaient certains exemplaires de la U200, au point que la U250 remplacera intégralement l'ancien modèle plutôt que de venir compléter la gamme. Autre amélioration notable : un nouveau moteur, sensiblement plus rapide, qui s’inscrit dans une tendance amorcée par Nuki et désormais reprise par plusieurs fabricants du secteur, dont SwitchBot avec sa propre serrure présentée au même salon.