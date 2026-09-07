Aqara a profité de l’IFA 2026 pour dévoiler la U250, la remplaçante de sa serrure connectée U200. Nouveau design intérieur, moteur plus rapide et compatibilité Aliro : le fabricant s’affranchit de sa dépendance à l’écosystème Apple.
Sortie il y a plus de deux ans, la U200 avait marqué les esprits en devenant la première serrure connectée compatible avec la fonction Clés du domicile d’Apple sur le marché européen, permettant d’ouvrir sa porte simplement en approchant son iPhone ou son Apple Watch. Aqara a profité du salon berlinois pour dévoiler sa remplaçante, baptisée U250, qui reprend cet héritage tout en s’ouvrant à un public bien plus large.
Un nouveau cylindre inspiré de Nuki, un moteur nettement plus rapide
Sur le palier, peu de changements sont à signaler : le pavé numérique extérieur reste quasiment identique à celui de la U200, à l’exception d’un logo NFC ajouté entre les touches. C’est à l’intérieur du logement que la transformation est la plus visible. Aqara abandonne son ancien format au profit d'un concept proche de celui des dernières serrures Nuki, avec un cylindre unique et compact qui vient directement tourner la clé laissée dans la serrure. Le résultat reste un peu plus imposant que chez le spécialiste autrichien, mais donne une impression de discrétion nettement supérieure à l’ancien modèle.
La batterie est désormais intégrée à ce cylindre et se recharge directement sur place, via un câble USB-C dissimulé sous un petit capot aimanté. Aqara affirme également avoir résolu les problèmes de fiabilité qui touchaient certains exemplaires de la U200, au point que la U250 remplacera intégralement l'ancien modèle plutôt que de venir compléter la gamme. Autre amélioration notable : un nouveau moteur, sensiblement plus rapide, qui s’inscrit dans une tendance amorcée par Nuki et désormais reprise par plusieurs fabricants du secteur, dont SwitchBot avec sa propre serrure présentée au même salon.
Le standard Aliro en renfort, l’UWB toujours en réflexion
La nouveauté la plus impactante reste néanmoins invisible à l’œil nu : la U250 adopte le standard Aliro, en complément de Matter déjà pris en charge par la génération précédente. Concrètement, l’ouverture et la fermeture de la porte via smartphone ou montre connectée ne seront plus réservées aux seuls appareils Apple. Aqara devient ainsi le deuxième fabricant à proposer ce standard sur le marché européen, après le pavé numérique nouvelle génération de Nuki commercialisé un peu plus tôt cette année.
Comme son concurrent autrichien, Aqara se contente pour l’instant du NFC et n’intègre pas la technologie UWB, qui permettrait pourtant de déverrouiller la porte simplement en s’approchant, sans sortir son téléphone de la poche.
La date de sortie exacte de la U250 reste à confirmer, tout comme son prix. Le fabricant vise une commercialisation d’ici la fin de l’année ou le début de l'année prochaine.
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