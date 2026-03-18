La caméra intègre aussi des fonctions avancées de détection. Elle est capable de reconnaître les visages, les animaux domestiques ou encore certains sons spécifiques comme les pleurs d’un bébé, une toux ou un aboiement. La détection des visages et des mouvements est réalisée en local, pour le reste, Aqara s'appuie sur le cloud pour identifier les objets ou les animaux.

Sur le plan du stockage, plusieurs options sont proposées, notamment une solution locale pour garder la main sur vos données. Vous pouvez ajouter une carte microSD jusqu’à 512 Go, ou opter pour un stockage cloud chiffré. Les utilisateurd Apple peuvent enfin s'appuyer sur Apple HomeKit Secure Video, avec toutefois une limitation à 1080p.

La G350 ne se contente pas d’être une caméra. Elle fait aussi office de hub Zigbee, routeur Thread et contrôleur Matter, permettant de piloter différents objets connectés depuis une seule interface.

La Camera Hub G350 est disponible dès aujourd'hui à un prix de 139,99€.