Avec la G350, Aqara propose une toute nouvelle caméra connectée compatible Matter. Une première dans l’univers de la maison connectée, qui marque une étape importante pour la facilité d'utilisation.
Le marché de la maison connectée continue d’évoluer vers plus d’ouverture. Avec sa nouvelle Camera Hub G350, Aqara veut franchir un cap en proposant ce qui est présenté comme la première caméra compatible Matter. Un positionnement stratégique qui permet à la caméra de s'intégrer facilement à un écosystème domestique existant. La promesse de Matter en somme d'éviter les frictions et de réunir tous ces objets connectés dans une seule app, que ce soit Alexa, Google Home ou Apple Maison.
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Une première caméra Matter qui mise sur le stockage local
Aqara dévoile avec la Camera Hub G350 une caméra intérieure haut de gamme pensée pour s’intégrer dans plusieurs environnements à la fois. Présentée notamment lors du CES de Las Vegas, elle se distingue par sa compatibilité avec Matter, mais aussi avec Apple HomeKit, Google Home, Alexa et Samsung SmartThings.
Côté technique, la G350 embarque un double capteur combinant une caméra 4K grand-angle et un téléobjectif 2,5K, avec un zoom hybride pouvant atteindre 9x. Elle dispose également d’un système motorisé permettant une rotation à 360°, avec un suivi automatique des personnes et des animaux. Pour la surveillance nocturne, Aqara mise sur des LED infrarouges invisibles, qui permettent de filmer sans émettre de lumière rouge visible.
La caméra intègre aussi des fonctions avancées de détection. Elle est capable de reconnaître les visages, les animaux domestiques ou encore certains sons spécifiques comme les pleurs d’un bébé, une toux ou un aboiement. La détection des visages et des mouvements est réalisée en local, pour le reste, Aqara s'appuie sur le cloud pour identifier les objets ou les animaux.
Sur le plan du stockage, plusieurs options sont proposées, notamment une solution locale pour garder la main sur vos données. Vous pouvez ajouter une carte microSD jusqu’à 512 Go, ou opter pour un stockage cloud chiffré. Les utilisateurd Apple peuvent enfin s'appuyer sur Apple HomeKit Secure Video, avec toutefois une limitation à 1080p.
La G350 ne se contente pas d’être une caméra. Elle fait aussi office de hub Zigbee, routeur Thread et contrôleur Matter, permettant de piloter différents objets connectés depuis une seule interface.
La Camera Hub G350 est disponible dès aujourd'hui à un prix de 139,99€.
Une nouvelle sonnette 2K pour identifier les visiteurs, et les intrus
En parallèle, Aqara annonce également la Doorbell Camera G400, une sonnette vidéo conçue pour une surveillance permanente. Ce modèle propose une définition 2K, un champ de vision de 165° et un format vertical permettant de voir à la fois les visiteurs et les colis déposés devant la porte.
La G400 se distingue aussi par ses options de connexion, avec la possibilité d’utiliser une alimentation classique ou du Power-over-Ethernet (PoE) pour une liaison plus stable, en complément d’un Wi-Fi 6 double bande.
Elle combine une analyse locale et cloud pour améliorer la détection des événements. La caméra peut identifier les mouvements et les personnes même hors ligne, tandis que des fonctions avancées permettent de reconnaître les visages, les colis, les animaux ou les véhicules.
Cette nouvelle sonnette n'est pas encore disponible, mais Aqara indique une commercialisation courant avril 2026. Elle complétera parfaitement la dernière serrure connectée de la marque, la Aqara Smart Lock u200 Lite, que nous avions testé tout récemment.