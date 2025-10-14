Le nouveau widget Nuki pour CarPlay ouvre la voie à une interaction inédite entre la voiture et le domicile. Depuis l’écran de leur système embarqué, les utilisateurs peuvent vérifier en temps réel l’état de leur serrure, verrouiller ou déverrouiller leur porte, et même consulter le niveau de batterie de leur Smart Lock. Plus besoin de sortir son téléphone : un simple geste suffit.

La compatibilité s’étend aussi au Nuki Opener, qui permet de contrôler les entrées d’immeubles ou les portails de garage. Un conducteur peut désormais ouvrir la porte de son immeuble ou de sa maison à l’approche sans jamais quitter le siège de son véhicule. Une intégration rendue possible par les widgets interactifs introduits avec iOS 26, que Nuki a exploités moins d’un mois après leur sortie.

« En tant que pionniers des solutions d’accès intelligentes, nous voulons non seulement garder une longueur d’avance avec nos propres innovations, mais aussi saisir les opportunités offertes par d’autres acteurs lorsqu’elles simplifient le quotidien », explique Martin Pansy, cofondateur et CEO de Nuki. Pour son frère Jürgen Pansy, Chief Innovation Officer, ce lancement illustre parfaitement cette ambition : « Grâce à notre nouveau widget CarPlay, Nuki est désormais utilisable directement dans la voiture ».