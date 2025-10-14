Les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais verrouiller ou déverrouiller leur porte depuis l’écran de leur véhicule. Le spécialiste européen des serrures connectées veut faire de la voiture un nouveau point d’accès à la maison intelligente.
De plus en plus de conducteurs utilisent leur voiture comme un prolongement de leur smartphone. Grâce à CarPlay, l’interface d’Apple intégrée à des centaines de modèles de véhicules, le tableau de bord est devenu un hub connecté, capable d’afficher messages, itinéraires ou contenus multimédias. Dans cette logique, Nuki franchit une nouvelle étape en annonçant un widget CarPlay qui permet de piloter sa serrure connectée Smart Lock directement depuis l’écran du véhicule. Une première dans le domaine de la maison intelligente.
Une intégration CarPlay pour ouvrir sa porte d'entrée ou de garage sans quitter sa voiture
Le nouveau widget Nuki pour CarPlay ouvre la voie à une interaction inédite entre la voiture et le domicile. Depuis l’écran de leur système embarqué, les utilisateurs peuvent vérifier en temps réel l’état de leur serrure, verrouiller ou déverrouiller leur porte, et même consulter le niveau de batterie de leur Smart Lock. Plus besoin de sortir son téléphone : un simple geste suffit.
La compatibilité s’étend aussi au Nuki Opener, qui permet de contrôler les entrées d’immeubles ou les portails de garage. Un conducteur peut désormais ouvrir la porte de son immeuble ou de sa maison à l’approche sans jamais quitter le siège de son véhicule. Une intégration rendue possible par les widgets interactifs introduits avec iOS 26, que Nuki a exploités moins d’un mois après leur sortie.
« En tant que pionniers des solutions d’accès intelligentes, nous voulons non seulement garder une longueur d’avance avec nos propres innovations, mais aussi saisir les opportunités offertes par d’autres acteurs lorsqu’elles simplifient le quotidien », explique Martin Pansy, cofondateur et CEO de Nuki. Pour son frère Jürgen Pansy, Chief Innovation Officer, ce lancement illustre parfaitement cette ambition : « Grâce à notre nouveau widget CarPlay, Nuki est désormais utilisable directement dans la voiture ».
Plus que du confort, une sécurité en plus au volant
Au-delà de l'aspect pratique, Nuki met en avant une expérience plus sûre et fluide. En affichant l’état de la serrure sur le tableau de bord, le widget réduit les distractions et évite au conducteur de manipuler son iPhone pendant la conduite. « Désormais, un simple coup d’œil suffit, et je peux garder mon attention sur la route », souligne Jürgen Pansy, qui voit dans cette fonctionnalité un gain de confort autant que de sécurité.
Le widget est compatible avec plus de 800 modèles de véhicules, nécessite iOS 26 et la mise à jour 2025.10.1 de l’application Nuki. Son lancement confirme la volonté du fabricant autrichien de faire converger mobilité et domotique, en s’intégrant à l’écosystème Apple là où il se trouve. Et c'est aussi dans la voiture.