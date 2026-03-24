On connaît Nuki pour ses différentes serrures connectées, mais c’est cette fois un accessoire qui nous intéresse. Le Keypad 2 NFC veut faire de votre smartphone votre nouvelle clé d’entrée. Un simple gadget ou une vraie alternative aux clés traditionnelles ?
- Installation rapide et accessible
- Intégration Matter (Aliro) réussie
- Capteur d’empreintes très pratique
- Gestion des accès simple et efficace
- Nécessite un hub compatible pour une expérience complète
- Légère latence à l’ouverture
- Usage smartphone moins pratique pour une maison résidentielle
Nuki est depuis longtemps l’un des meilleurs élèves de la classe en matière de domotique. Nous avons testé plusieurs des serrures connectées de la marque et avons toujours été séduits par la qualité de fabrication des appareils et le soin apporté à l’expérience utilisateur. Ces serrures sont sûrement les plus chères du marché, mais aussi les plus sûres et les plus agréables à utiliser au quotidien.
L’entreprise autrichienne ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, et propose des accessoires pour fluidifier un peu plus l’usage de ces serrures, comme avec le Keypad 2. Ce clavier à code s’installe près de la porte d’entrée et est idéal pour les locations de courte durée, type Airbnb, ou tout simplement partager un code avec ses amis.
Nuki va plus loin avec cette nouvelle version de son clavier, le KeyPad 2 NFC. Grâce à l’adoption d’une nouvelle norme dérivée du standard Matter, la marque veut transformer votre smartphone en clé d’entrée 100 % sécurisée. Nous avons eu l’occasion de tester le produit en avant-première pour voir si la promesse est tenue, et digne d’intérêt.
Un KeyPad rigoureusement identique, à une exception près
Pour réaliser ce test, Nuki nous a tout d’abord fourni une serrure connectée Smart Lock Pro. Elle est presque identique à la Smart Lock Ultra que nous avons testée en 2025, à un détail près. Alors que cette dernière est livrée avec un cylindre propriétaire, qui vient remplacer celui de votre porte, la Nuki Smart Pro s’installe directement sur votre porte existante. La majorité des portes d’entrée sont compatibles. Celle de ma maison, on ne peut plus standard, se prête parfaitement à l’installation.
Une serrure très compacte qui respire la solidité ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Une fois l’appareil déballé, je l’ai installé sur ma porte à l’aide du support adhésif, la serrure étant presque parfaitement alignée. Cela prend cinq minutes, montre en main, dix si vous devez utiliser le kit de fixation. N’importe qui peut s’en sortir, même les moins bricoleurs.
Une installation en dix minutes chrono ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
La Nuki Smart Lock dispose d’un module Wi-Fi intégré, et doit être connectée à la box internet du foyer. Ce n’est pas obligatoire, la serrure connectée pouvant être utilisée uniquement en Bluetooth, mais vous perdez au passage une grande partie des fonctionnalités et l’expérience utilisateur n’est pas aussi fluide.
Les deux serrures connectées étant assez proches dans leur fonctionnement, je vous renvoie au test de la Nuki Smart Lock Ultra pour découvrir dans le détail les différentes options proposées.
Passons maintenant à ce qui nous intéresse ici, le KeyPad 2. Le boîtier, de couleur noire, est très compact et ne se remarque pas vraiment une fois installé sur la porte d’entrée. Cela fait déjà quelques jours qu’il est sur ma porte et je l’ai déjà oublié. C’est tout ce qu’on demande d’un accessoire placé à l’extérieur, et à la vue de tous.
Pour l’installer, deux choix. Soit vous le vissez sur votre mur, soit vous le collez grâce au support adhésif pré-installé. N’ayant pas l’âme d’un bricoleur, et n’ayant pas envie de démolir le mur de mon domicile, j’ai opté pour l’adhésif. Nuki recommande de l’installer sur le cadre de la porte, mais vous pouvez, si comme moi ce dernier est un peu étroit, le fixer directement sur la porte. Seule condition : il doit être à proximité de la serrure, idéalement au même niveau ou très légèrement décalé.
Retirez la protection et collez le clavier à votre porte ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Pour l’alimentation, pas de batterie mais quatre bonnes vieilles piles AAA préinstallées dans l’appareil. L’autonomie annoncée est de 12 à 18 mois, selon le nombre d’ouvertures quotidiennes de votre porte d’entrée. L’accessoire se détache de la plaque de fixation assez facilement pour les changer au besoin.
Le clavier dispose de touches de 1 à 9 – si vous vouliez ajouter un zéro à votre PIN, il faudra changer de combinaison – mais aussi un capteur d’empreintes. Sur ce dernier, vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 empreintes différentes, ce qui devrait être suffisant pour tous les membres d’une famille. Enfin, on note la présence du logo NFC, la vraie nouveauté de cette version, qui permet l’utilisation d’un smartphone ou d’une montre connectée compatible.
Une installation facile, mais avec quelques prérequis
La facilité de mise en marche du Keypad 2 NFC dépend des fonctions que vous souhaitez utiliser. Si vous ne comptez vous servir que du clavier à code et/ou du capteur d’empreintes, la procédure d’installation mise au point par Nuki est d’une simplicité enfantine. Une fois la serrure et le clavier fixés sur votre porte, ouvrez l’application mobile, rendez-vous dans les réglages du Keypad et suivez le guide. Nuki a bien travaillé l’interface et la localisation, les étapes sont clairement décomposées et illustrées, il est impossible de se tromper. Sont demandés de créer un code maître pour accéder à l’appareil, un code PIN pour ouvrir la serrure et enfin d’ajouter (ou non) les empreintes digitales pour un accès plus rapide.
Venons-en au NFC. Le Keypad 2 est compatible Matter, et plus spécifiquement avec le nouveau standard Aliro, conçu pour la gestion des dispositifs d’accès. Pour faire bref, cette norme permet la connexion sans-fil et sécurisée entre un dispositif d'accès (ici le clavier) et le routeur Matter dans la maison qui va autoriser la connexion. En clair, votre smartphone devient une clé numérique sécurisée.
Matter oblige, Aliro est compatible avec toutes les plateformes domotiques intégrées à Matter, à savoir Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa ou encore Samsung Smarthings. Le Keypad 2 NFC de Nuki est d’ailleurs le tout premier modèle grand public à en être équipé.
C’est là que les choses se corsent. Pour fonctionner, le Nuki Keypad 2 NFC requiert un routeur Matter Apple ou Samsung dans la maison compatible, et le choix est assez restreint. Chez Apple, la présence d’une Apple TV 4K 2ème génération ou supérieure, ou d’un HomePod 2 est requise. Chez Samsung, le choix est un peu large avec le SmartThings Hub v2, la SmartThings Station, mais également une sélection de téléviseurs qui supportent le protocole Matter. Si vous avez acheté votre TV il y a quelques mois, ça devrait passer, sinon, il vous faudra un accessoire pour en profiter.
J’ai réalisé les tests depuis mon iPhone avec l’Apple TV 4K comme hub domotique. La plupart des smartphones Samsung récents (Galaxy S21, Galaxy A35 et supérieurs,…) font également partie de l’aventure, mais je vous laisse le soin de consulter la fiche d’assistance du constructeur pour vous en assurer.
Si votre serrure connectée Nuki est déjà intégrée à Matter, c’est tout bon. Sinon, l’application vous préviendra et vous invitera à associer votre équipement, en vous basculant dans l’application Maison ou SmartThings, puis en scannant le QR Code présent dans la boîte de la serrure.
Dans mon cas d’usage, l’application Maison s’est chargée automatiquement d’ajouter la carte d’entrée à mon portefeuille numérique, l’application Apple Cartes, à la fois sur mon iPhone et mon Apple Watch. Mieux encore, tous les utilisateurs rattachés à la maison via l’application Maison reçoivent leur carte automatiquement. Aucune manipulation n’est à prévoir après la configuration. Seule petite case à cocher : le Mode Express, qui permet d’ouvrir la porte sans avoir à déverrouiller l’iPhone ou de valider sur la montre. Un gain de temps précieux au quotidien.
À savoir enfin qu’il est possible de ne pas passer par l’application domotique de son smartphone, mais par le logiciel Nuki. Le principe est le même, mais sans besoin d’un hub Matter à la maison. Il faut toutefois ouvrir l’application Nuki pour ensuite « scanner » le smartphone sur le Keypad et ouvrir la serrure connectée. C’est bien moins pratique, mais ça a le mérite d’exister si vous n’avez pas encore d’équipement Matter dans la maison.
Le smartphone, la meilleure clé de maison ? Pas si sûr
Tout est configuré, tout est prêt, passons à l’utilisation, et j’ai quelques griefs à faire au dispositif proposé par Nuki.
Le premier, c’est le délai de réponse entre le téléphone et la serrure. Il faut compter deux à trois petites secondes avant l’ouverture de la porte, un délai nécessaire pour établir la connexion, vérifier la clé numérique et autoriser le déclenchement de la serrure. Trois secondes, ce n’est rien du tout, en tout cas bien moins que retrouver son trousseau de clés. Mais le dispositif NFC est moins immédiat que le capteur d’empreintes.
Si ce dernier était absent, je n’aurais pas tiqué outre mesure, mais il est bien là, et s'est montré un peu plus pratique durant mes quinze derniers jours d’utilisation. En effet, pourquoi sortir mon smartphone de ma poche ou de ma veste pour le poser sur l’accessoire quand j’ai toujours sur moi un dispositif d’identification, à savoir mon doigt ? Il est souvent plus facile de poser mon pouce sur le capteur que de retrouver mon gros iPhone perdu au fond de mon sac.
Aussi, et c’est très spécifique j’en conviens, l’ouverture avec un smartphone n’est pas chose aisée lorsque l’on a les bras chargés. Même avec deux sachets de course, je peux toujours trouver un moyen de dégager mon pouce pour ouvrir la porte, sans les poser. Avec le smartphone, c’est presque mission impossible, sauf à risquer une cascade à votre téléphone hors de prix.
À la rigueur, et c’est désormais comme cela que je l’utilise, la connexion avec une montre connectée est plus pratique. Je peux simplement approcher mon poignet du capteur NFC sans lâcher la laisse du chien au retour de sa promenade. C’est même, à mon sens, l’usage le plus naturel, celui qui réduit les frictions.
Techniquement, Nuki signe une démonstration solide. La norme Aliro fonctionne comme un charme et du premier coup, c’est toujours gratifiant de voir la carte d’entrée Apple Maison apparaître sur l’écran et de se dire que le futur est si confortable. La marque autrichienne fait presque trop bien avec son produit et a le mérite d’innover, tout en laissant le choix aux utilisateurs.
Si à la maison, la praticité du système se discute, je ne doute pas que le NFC peut être très utile pour les propriétaires louant leurs domiciles sur Airbnb ou pour les hôteliers, qui vont faciliter leur gestion des clés en les envoyant directement à leurs clients par mail ou via une invitation web. Le Keypad 2 NFC peut d'ailleurs générer jusqu'à 35 clés numériques, c'est plus que suffisant pour équiper un immeuble ou une résidence locative.
Nuki Keypad 2 NFC : l’avis de Clubic
Le Nuki Keypad 2 NFC est un produit typiquement représentatif de la marque : bien conçu, fiable et pensé dans les moindres détails. L’installation est rapide, l’intégration dans l’écosystème Matter est maîtrisée, et la promesse de transformer son smartphone en clé d’entrée est bel et bien tenue. Sur le plan technique, difficile de lui reprocher quoi que ce soit : tout fonctionne, et même très bien.
Mais dans la pratique, la nouveauté apportée par le NFC ne s’impose pas aussi naturellement qu’on pourrait l’imaginer. Entre le léger temps de latence et la nécessité de sortir son smartphone, l’expérience est moins immédiate que celle offerte par le capteur d’empreintes, pourtant déjà présent sur l’appareil. À l’usage, ce dernier reste plus rapide, plus simple et surtout plus intuitif au quotidien, en particulier lorsque l’on a les mains prises. Le capteur NFC est plus utile avec une montre connectée compatible.
Le Nuki Keypad 2 NFC est donc un accessoire malin, mais dont l’intérêt dépend fortement de votre usage. À la maison, il apporte un confort supplémentaire sans être indispensable. En revanche, pour de la location courte durée ou une gestion à distance des accès, la clé numérique prend tout son sens et devient un vrai atout. Nuki ne révolutionne pas l’accès au domicile, mais propose une alternative moderne, parfaitement intégrée, et qui pourrait bien s’imposer à mesure que les usages évoluent.
- Installation rapide et accessible
- Intégration Matter (Aliro) réussie
- Capteur d’empreintes très pratique
- Gestion des accès simple et efficace
- Nécessite un hub compatible pour une expérience complète
- Légère latence à l’ouverture
- Usage smartphone moins pratique pour une maison résidentielle
Fiche technique Nuki Keypad 2 NFC
Résumé
|Modes d'accès
|Code PIN, Badge NFC, Clavier
|Alerte état de porte
|Oui
|Autonomie
|18mois
Caractéristiques techniques
|Modes d'accès
|Code PIN, Badge NFC, Clavier
|Protection par chiffrement
|Oui
|Alerte état de porte
|Oui
|Application mobile
|iOS, Android
|Alimentation
|Pile
|Autonomie
|18mois
|Alerte de batterie faible
|Oui