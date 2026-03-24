Nuki est depuis longtemps l’un des meilleurs élèves de la classe en matière de domotique. Nous avons testé plusieurs des serrures connectées de la marque et avons toujours été séduits par la qualité de fabrication des appareils et le soin apporté à l’expérience utilisateur. Ces serrures sont sûrement les plus chères du marché, mais aussi les plus sûres et les plus agréables à utiliser au quotidien.

L’entreprise autrichienne ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, et propose des accessoires pour fluidifier un peu plus l’usage de ces serrures, comme avec le Keypad 2. Ce clavier à code s’installe près de la porte d’entrée et est idéal pour les locations de courte durée, type Airbnb, ou tout simplement partager un code avec ses amis.

Nuki va plus loin avec cette nouvelle version de son clavier, le KeyPad 2 NFC. Grâce à l’adoption d’une nouvelle norme dérivée du standard Matter, la marque veut transformer votre smartphone en clé d’entrée 100 % sécurisée. Nous avons eu l’occasion de tester le produit en avant-première pour voir si la promesse est tenue, et digne d’intérêt.