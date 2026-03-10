Avec le Smart Module, Nuki veut intégrer la serrure connectée directement dans la porte. Invisible et alimenté en continu, ce système vise le marché de la construction neuve.
Les serrures connectées n'ont pas vraiment changé de format depuis leur introduction. Si les constructeurs ont, au fil du temps, miniaturisé leurs solutions, les serrures restent des accessoires à fixer sur la porte et visibles au quotidien. Le spécialiste autrichien Nuki semble vouloir aller plus loin dans l'intégration. Avec son nouveau Smart Module, développé en partenariat avec Rehau Window Solutions, la technologie d’accès sans clé est intégrée directement dans la porte lors de sa fabrication. Ce nouvel appareil veut ainsi rendre la serrure connectée totalement invisible et simplifier son utilisation au quotidien.
Une serrure connectée directement intégrée à votre porte d'entrée
Le Nuki Smart Module se distingue des serrures connectées traditionnelles par son intégration complète dans la structure de la porte. Contrairement aux solutions actuelles, qui ajoutent généralement un boîtier côté intérieur, le système est entièrement dissimulé et ne modifie pas l’apparence de la porte.
Le module transforme une serrure électromécanique classique en système d’accès intelligent. Les utilisateurs retrouvent les fonctions déjà proposées par les produits Nuki : ouverture via smartphone, déverrouillage automatique à l’approche, partage de clés numériques ou encore gestion des accès à distance.
Cette approche vise spécifiquement les nouvelles constructions. Plutôt que d’ajouter un accessoire après coup, le Smart Module est intégré dès la fabrication de la porte par les fabricants partenaires. Le résultat est une solution entièrement intégrée et presque invisible.
Pas de batterie, c'est la porte qui alimente la serrure
Autre différence notable avec les serrures connectées classiques : le Smart Module est alimenté directement par le bâtiment. Il n’utilise donc pas de batterie, ce qui évite les recharges ou les remplacements de piles réguliers.
Le système repose sur la technologie de cinquième génération de Nuki et prend en charge le standard Matter. Cette compatibilité permet de l’intégrer facilement aux principaux écosystèmes domotiques comme Apple Home, Google Home, Amazon Alexa ou Samsung SmartThings.
Comme avec les autres produits de la marque, plusieurs accessoires peuvent compléter l’installation. Il est possible d’ajouter un clavier pour saisir un code, un capteur d’empreinte digitale ou encore un système d’ouverture via NFC. Les utilisateurs peuvent ainsi gérer les accès depuis une application mobile, partager des clés numériques temporaires ou recevoir des notifications lorsque la porte est ouverte.
Le Smart Module doit être proposé directement par des fabricants de portes partenaires, mais aussi via des installateurs certifiés et la boutique en ligne de la marque. Il faudra être patient, la sortie n'est pas prévue avant la fin de l'année 2026.