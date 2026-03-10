Autre différence notable avec les serrures connectées classiques : le Smart Module est alimenté directement par le bâtiment. Il n’utilise donc pas de batterie, ce qui évite les recharges ou les remplacements de piles réguliers.

Le système repose sur la technologie de cinquième génération de Nuki et prend en charge le standard Matter. Cette compatibilité permet de l’intégrer facilement aux principaux écosystèmes domotiques comme Apple Home, Google Home, Amazon Alexa ou Samsung SmartThings.

Comme avec les autres produits de la marque, plusieurs accessoires peuvent compléter l’installation. Il est possible d’ajouter un clavier pour saisir un code, un capteur d’empreinte digitale ou encore un système d’ouverture via NFC. Les utilisateurs peuvent ainsi gérer les accès depuis une application mobile, partager des clés numériques temporaires ou recevoir des notifications lorsque la porte est ouverte.

Le Smart Module doit être proposé directement par des fabricants de portes partenaires, mais aussi via des installateurs certifiés et la boutique en ligne de la marque. Il faudra être patient, la sortie n'est pas prévue avant la fin de l'année 2026.