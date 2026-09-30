Les utilisateurs américains de Gemini peuvent retrouver une carte d’embarquement ou le montant de leurs courses du mois en une seule question à l’assistant. Google a relié Google Wallet à son IA, sans lui donner le droit de payer ni de toucher aux comptes bancaires.
Si vous y étiez à cette époque, alors vous vous souvenez que Google avait, en 2024, fermé l'application Google Pay aux États-Unis. Avec elle, l’entreprise a supprimé l’onglet « Insights », où les utilisateurs pouvaient relier un compte bancaire pour suivre leurs transactions, sans prévoir de remplacement, précisait alors 9To5Google. Deux ans plus tard, Google intègre cette analyse des dépenses à Gemini. La connexion entre Google Wallet et l’assistant est en cours de déploiement.
En août, Google a annoncé que Gemini avait franchi le cap du milliard d’utilisateurs mensuels, soit autant de clients potentiels à cette nouvelle intégration. Mais bien sûr, Mountain View fait croquer avant tout les Américains qui pourront en revanche activer cette connexion sous conditions, et l'entreprise encadrera strictement ce que son IA peut faire de leurs données financières. Gâtés, mais pas pourris.
Retrouver un billet ou analyser ses dépenses depuis Gemini
Jusqu’ici, les utilisateurs ouvraient surtout Google Wallet en caisse, pour payer sans contact ou présenter une carte de fidélité, avec quelques réglages pour dégainer l’application plus vite. Avec la connexion à Gemini, ils peuvent interroger l’assistant en langage naturel sur le contenu de leur portefeuille numérique. Dans sa page d’aide consacrée à Google Wallet, Google propose des requêtes types en anglais. « Find the boarding pass for my flight to Chicago » affiche la carte d’embarquement d’un vol vers Chicago, et « How much did I spend on groceries last month ? » donne le montant des courses du mois précédent. Chaque utilisateur peut aussi retrouver ses numéros de fidélité des compagnies aériennes et obtenir un récapitulatif des récompenses et des offres associées à ses cartes enregistrées.
Pour suivre ses dépenses, il faut avoir relié un compte bancaire ou une carte de crédit à Google Wallet par l’intermédiaire de Plaid. Grâce à cette fintech américaine, les applications financières peuvent lire les transactions des comptes bancaires de leurs clients. D’après 9to5Google, Google a repris pour Gemini l’intégration Plaid de l’ancienne application Google Pay. Une fois ce lien établi, l’utilisateur peut demander à l'assistant un résumé de ses dépenses ou des suggestions de budget, sans additionner lui-même ses tickets de caisse.
Pour activer la connexion, il suffit de taper la commande @Google Wallet dans la zone de saisie de Gemini, ou d’activer Google Wallet dans la liste des applications connectées, sur gemini.Google.com/apps. L'utilisateur peut aussi formuler directement une demande liée à Wallet, puis suivre les instructions affichées à l’écran pour autoriser l’accès.
Une IA en lecture seule, réservée aux États-Unis
Google a limité Gemini à la consultation de ces données. L’assistant ne peut pas effectuer de paiement, ni modifier ou supprimer les comptes financiers reliés à Wallet. Le titulaire du compte garde la main. Il peut retirer à tout moment l’accès de l'assistant à Google Wallet depuis ses applications connectées, puis délier séparément ses comptes Plaid dans les réglages de Wallet. Pour le traitement de ces informations, la page d’aide renvoie vers un guide de confidentialité dédié aux applications connectées.
L’entreprise réserve en outre cette connexion aux utilisateurs majeurs des États-Unis qui disposent d’un compte Google personnel. Les comptes professionnels et scolaires ne sont pas acceptés. Le paramètre « Activité dans les applis Gemini » doit aussi être activé. La fonction est disponible uniquement en anglais, dans l’application mobile et sur la version web de Gemini, en dehors de Gemini Live. D’après la page d’aide, la commande @Google Wallet n’est pas encore visible chez tous les utilisateurs éligibles.
« Je fais déjà très attention à la quantité d’informations personnelles que je confie à l’IA », a écrit Shimul Sood, journaliste chez Android Authority, qui compte désactiver la fonction malgré son côté pratique.