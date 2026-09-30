Jusqu’ici, les utilisateurs ouvraient surtout Google Wallet en caisse, pour payer sans contact ou présenter une carte de fidélité, avec quelques réglages pour dégainer l’application plus vite. Avec la connexion à Gemini, ils peuvent interroger l’assistant en langage naturel sur le contenu de leur portefeuille numérique. Dans sa page d’aide consacrée à Google Wallet, Google propose des requêtes types en anglais. « Find the boarding pass for my flight to Chicago » affiche la carte d’embarquement d’un vol vers Chicago, et « How much did I spend on groceries last month ? » donne le montant des courses du mois précédent. Chaque utilisateur peut aussi retrouver ses numéros de fidélité des compagnies aériennes et obtenir un récapitulatif des récompenses et des offres associées à ses cartes enregistrées.

Pour suivre ses dépenses, il faut avoir relié un compte bancaire ou une carte de crédit à Google Wallet par l’intermédiaire de Plaid. Grâce à cette fintech américaine, les applications financières peuvent lire les transactions des comptes bancaires de leurs clients. D’après 9to5Google, Google a repris pour Gemini l’intégration Plaid de l’ancienne application Google Pay. Une fois ce lien établi, l’utilisateur peut demander à l'assistant un résumé de ses dépenses ou des suggestions de budget, sans additionner lui-même ses tickets de caisse.

Pour activer la connexion, il suffit de taper la commande @Google Wallet dans la zone de saisie de Gemini, ou d’activer Google Wallet dans la liste des applications connectées, sur gemini.Google.com/apps. L'utilisateur peut aussi formuler directement une demande liée à Wallet, puis suivre les instructions affichées à l’écran pour autoriser l’accès.