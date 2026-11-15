Pour préparer les fêtes, Gemini propose aux Américains un budget établi d’après leurs achats de cadeaux et de voyages de l’an dernier, à partir des comptes bancaires reliés à Google Wallet. Google réserve ces fonctions financières aux États-Unis.
On vous en parlait déjà en septembre. Gemini retrouvait une carte d’embarquement et faisait le total des courses du mois dans Google Wallet, chez une partie des Américains seulement. Google officialise cette connexion et la déploie pour toute l’application Gemini aux États-Unis, sur le web, Android et iOS. Il ajoute Wallet aux applications que son assistant consulte grâce à Intelligence personnalisée, avec Gmail ou de Google Photos. Et pour analyser les dépenses, Gemini lit toujours l’historique des comptes et des cartes reliés à Wallet par l’intermédiaire de Plaid, une société américaine spécialisée dans la connexion bancaire.
Gemini repère les abonnements oubliés et les hausses de prix
Une fois la banque ou la carte de crédit reliée, Gemini signale les abonnements encore payés mais inutilisés, et les services qui ont augmenté leurs tarifs dans l’année. Il dessine aussi, dans la conversation, des graphiques des entrées et sorties d’argent, de la répartition des placements ou des budgets. Pour Noël, il propose un budget cadeaux et voyages calculé sur les dépenses de l’an dernier. L’utilisateur peut ensuite consulter, corriger ou supprimer les objectifs et les préférences financières retenus par l’assistant, depuis un résumé de sa mémoire dans les paramètres d’Intelligence personnalisée.
L’assistant ne déplace pas l’argent pour autant. « Gemini ne peut que lire les informations de vos comptes », souligne Google, qui lui interdit de payer avec les cartes enregistrées dans Wallet. Avec ces fonctions, Google répond aux outils financiers d’OpenAI, mais ChatGPT déclenche au contraire des achats au nom de ses abonnés chez les commerçants qui acceptent Visa.
Les transactions analysées par Gemini ne sont pas effacées automatiquement quand l’utilisateur déconnecte Wallet, d’après Android Headlines. Il doit effacer cet historique à la main, puis retirer les comptes reliés par Plaid dans les paramètres de Wallet pour couper le lien avec sa banque.
Google exclut l’Europe de son Intelligence personnalisée
Google déploie Intelligence personnalisée dans le monde entier, à l’exception de l’Espace économique européen, de la Suisse, du Royaume-Uni et du Nigeria, sans donner de raison pour l’Europe. Gemini Spark, l’agent IA personnel de Google, a lui aussi été ouvert à 160 pays, sans la France. En France, Google a activé la mémoire de Gemini, qui retient vos conversations passées, mais pas Intelligence personnalisée.
Dans Google Wallet, la connexion des banques par Plaid est en outre réservée aux utilisateurs américains. En Europe, la directive sur les services de paiement (DSP2) oblige tout service qui consulte vos comptes à obtenir un agrément auprès de l’autorité nationale. C’est pourquoi l’espace Finances de ChatGPT, lancé aux États-Unis avec 12 000 banques compatibles, ne lit les comptes d’aucune banque française. En France, Google Wallet vous sert donc à payer et à ranger vos cartes, mais Gemini n’analyse pas vos dépenses.
Si Google ouvrait un jour la fonction en France, le droit à l’effacement prévu par le RGPD vous permettrait de demander la suppression des transactions analysées par Gemini, une fois Wallet déconnecté.