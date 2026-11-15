Une fois la banque ou la carte de crédit reliée, Gemini signale les abonnements encore payés mais inutilisés, et les services qui ont augmenté leurs tarifs dans l’année. Il dessine aussi, dans la conversation, des graphiques des entrées et sorties d’argent, de la répartition des placements ou des budgets. Pour Noël, il propose un budget cadeaux et voyages calculé sur les dépenses de l’an dernier. L’utilisateur peut ensuite consulter, corriger ou supprimer les objectifs et les préférences financières retenus par l’assistant, depuis un résumé de sa mémoire dans les paramètres d’Intelligence personnalisée.

L’assistant ne déplace pas l’argent pour autant. « Gemini ne peut que lire les informations de vos comptes », souligne Google, qui lui interdit de payer avec les cartes enregistrées dans Wallet . Avec ces fonctions, Google répond aux outils financiers d’OpenAI, mais ChatGPT déclenche au contraire des achats au nom de ses abonnés chez les commerçants qui acceptent Visa.

Les transactions analysées par Gemini ne sont pas effacées automatiquement quand l’utilisateur déconnecte Wallet, d’après Android Headlines. Il doit effacer cet historique à la main, puis retirer les comptes reliés par Plaid dans les paramètres de Wallet pour couper le lien avec sa banque.