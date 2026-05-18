Des agrégateurs français protégés par la réglementation, mais technologiquement distancés

La fonctionnalité est réservée aux États-Unis, et ce n'est pas un hasard de calendrier. En Europe, la directive sur les services de paiement (DSP2, en vigueur depuis janvier 2018) impose à tout acteur accédant aux comptes bancaires d'obtenir un agrément AISP auprès de l'autorité compétente nationale. En France, c'est l'ACPR (Banque de France) qui délivre ce sésame. Bankin' (devenu Bridge en B2B) et Linxo (filiale du Crédit Agricole depuis 2020) l'ont obtenu. Plaid dispose d'un agrément britannique (FCA), mais sa couverture dans l'Espace économique européen reste parcellaire depuis le Brexit. OpenAI, de son côté, n'a aucun statut de prestataire de services de paiement en France.

Le RGPD ajoute une couche de complexité en couvrant partiellement le périmètre de ces applications. Les données bancaires ne sont pas « sensibles » au sens de l'article 9 du règlement, mais un historique de transactions révèle (par déduction) des informations qui le sont : consultations médicales, cotisations syndicales, dons à des associations cultuelles. La CNIL a publié en février puis en juillet 2025 deux séries de recommandations sur l'application du RGPD aux systèmes d'IA, pointant le risque de « régurgitation » des données personnelles dans les modèles génératifs. Envoyer un an de relevés Boursorama vers les serveurs d'OpenAI aux États-Unis poserait un problème de transfert hors UE que le Data Privacy Framework, déjà contesté, aurait du mal à absorber. L'AI Act européen, entré en application partielle en février 2025, classe d'ailleurs les systèmes d'IA évaluant la solvabilité dans la catégorie « haut risque » (audits de conformité obligatoires, transparence algorithmique, recours humain garanti).