Pendant que ChatGPT apprend à lire les relevés bancaires américains, les agrégateurs français gardent une longueur d'avance réglementaire et un train de retard technologique. Le match est plus serré qu'il n'y paraît.
En avril dernier, OpenAI rachetait discrètement Hiro Finance, une start-up de planification financière fondée par l'entrepreneur Ethan Bloch. Un mois plus tard, le 15 mai 2026, la firme de Sam Altman a dévoilé le résultat : une expérience « Finances » intégrée à ChatGPT. Les abonnés Pro américains (à partit de 100 dollars par mois, tout de même) peuvent désormais connecter comptes bancaires, cartes de crédit et portefeuilles d'investissement directement au chatbot, via le réseau Plaid. Plus de 12 000 institutions financières sont compatibles, de Chase à Robinhood en passant par Fidelity et American Express.
ChatGPT devient conseiller budgétaire, en lecture seule
Le fonctionnement rappelle celui d'un agrégateur bancaire classique (les utilisateurs de Bankin' ou Linxo connaissent le principe), à une différence près : derrière le tableau de bord, c'est GPT-5.5 qui raisonne. Une fois les comptes synchronisés, ChatGPT affiche soldes, transactions, abonnements récurrents et paiements à venir, puis répond en langage naturel à des questions du type « est-ce que je dépense plus qu'il y a trois mois ? » ou « combien dois-je épargner par mois pour acheter un bien dans cinq ans ? ». OpenAI insiste sur le mode lecture seule : le chatbot consulte les données, mais ne peut ni déplacer d'argent ni accéder aux numéros de compte complets. Les données synchronisées sont supprimées sous 30 jours après déconnexion, promet l'entreprise.
Le mois précédent, Perplexity avait lancé sa propre intégration Plaid. Deux lancements en quelques semaines sur la même infrastructure, comme si la finance personnelle était devenue le terrain de jeu obligatoire de l'IA en 2026. Selon OpenAI, 200 millions d'utilisateurs posent déjà chaque mois des questions financières à ChatGPT (sans données réelles jusqu'ici, ce qui relativise la qualité des réponses obtenues).
Des agrégateurs français protégés par la réglementation, mais technologiquement distancés
La fonctionnalité est réservée aux États-Unis, et ce n'est pas un hasard de calendrier. En Europe, la directive sur les services de paiement (DSP2, en vigueur depuis janvier 2018) impose à tout acteur accédant aux comptes bancaires d'obtenir un agrément AISP auprès de l'autorité compétente nationale. En France, c'est l'ACPR (Banque de France) qui délivre ce sésame. Bankin' (devenu Bridge en B2B) et Linxo (filiale du Crédit Agricole depuis 2020) l'ont obtenu. Plaid dispose d'un agrément britannique (FCA), mais sa couverture dans l'Espace économique européen reste parcellaire depuis le Brexit. OpenAI, de son côté, n'a aucun statut de prestataire de services de paiement en France.
Le RGPD ajoute une couche de complexité en couvrant partiellement le périmètre de ces applications. Les données bancaires ne sont pas « sensibles » au sens de l'article 9 du règlement, mais un historique de transactions révèle (par déduction) des informations qui le sont : consultations médicales, cotisations syndicales, dons à des associations cultuelles. La CNIL a publié en février puis en juillet 2025 deux séries de recommandations sur l'application du RGPD aux systèmes d'IA, pointant le risque de « régurgitation » des données personnelles dans les modèles génératifs. Envoyer un an de relevés Boursorama vers les serveurs d'OpenAI aux États-Unis poserait un problème de transfert hors UE que le Data Privacy Framework, déjà contesté, aurait du mal à absorber. L'AI Act européen, entré en application partielle en février 2025, classe d'ailleurs les systèmes d'IA évaluant la solvabilité dans la catégorie « haut risque » (audits de conformité obligatoires, transparence algorithmique, recours humain garanti).
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Résultat paradoxal : Bankin', Linxo et Finary ont une avance réglementaire considérable (agrément ACPR, conformité DSP2, données hébergées en France), mais aucun des trois n'a encore intégré de modèle de langage capable de raisonner sur un portefeuille. Bankin' propose une IA prédictive de fin de mois, Linxo prépare un prévisionnel de solde pour fin juin 2026, Finary se spécialise sur le patrimoine. Rien qui s'approche d'un GPT-5.5 capable de croiser vos dépenses avec vos objectifs de vie et de vous répondre comme un conseiller financier (en lecture seule, certes, mais un conseiller financier qui ne dort jamais et ne facture pas de frais de dossier).
La course est désormais lancée entre deux modèles. D'un côté, OpenAI dispose de la puissance technologique mais se heurte au mur réglementaire européen. De l'autre, les fintechs françaises ont le cadre juridique mais pas (encore) le moteur d'inférence. Le premier à combiner les deux remportera la mise.