De l’autre côté du ring, Perplexity ne fait pas dans la dentelle grand public. Contrairement à son image de moteur de recherche « pour tous », la firme cible frontalement l’institutionnel : hedge funds, private equity, et gestionnaires d’actifs. Son arme ? « Computer for Professional Finance », un système qui embarque 35 workflows dédiés.

Perplexity joue la carte de la greffe transparente sur les outils existants : l’IA se branche directement sur les terminaux de données sous licence (Morningstar, PitchBook, Daloopa) via des connecteurs MCP, ou s’appuie sur ses 14 fournisseurs intégrés. Le tout fonctionne directement dans Microsoft Teams et bientôt dans Excel. L’analyste n’a pas à changer d’environnement : il lance une requête, et le système recrache une fiche de synthèse complète ou un écran de sourcing interactif.