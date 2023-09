Un Gaulois contre les GAFAM : le député Philippe Latombe veut faire enterrer l’accord UE-États-Unis sur les données personnelles

Philippe Latombe, député Modem et Indépendants de Vendée, connu pour ses positions tranchées et son attachement au RGPD, a initié un recours contre l'accord de transfert de données transatlantiques, le Data Privacy Framework (ou nouveau Privacy Shield). Ce texte permet aux géants américains de la technologie de transférer des données personnelles européennes aux États-Unis. L'élu estime que le DPF ne protège pas suffisamment les données des Européens et a demandé la suspension de l'accord. Cette démarche suscite un débat sur la protection des données à l'échelle mondiale.