Quel sera l’impact de ces co-vues ? Selon toute logique les scores devraient être revus à la hausse et la durée de visionnage cumulée aussi. En revanche, cela ne modifiera pas les impressions de miniatures, le taux de clics et la durée moyenne. Ceux qui espéraient toucher plus de revenus seront déçus : dans son annonce, YouTube a tenu à préciser que « les « co-vues » n’ont aucune incidence sur les revenus publicitaires ni sur les seuils du Programme Partenaires YouTube : les revenus des créateurs, les versements AdSense et l’éligibilité au Programme Partenaires YouTube continuent de reposer sur les vues éligibles et les heures de visionnage. »