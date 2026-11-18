YouTube va intégrer à ses compteurs publics une estimation du nombre de personnes réunies devant une TV. Une décision qui va faire grimper les vues, mais pas forcément les revenus des créateurs.
Un vent de changement souffle sur YouTube. La plateforme a récemment relégué son bouton « J'aime » dans un menu secondaire et ses développeurs travaillent actuellement sur un mystérieux projet social, nommé Tamba. Une nouvelle hausse de prix est également dans les tuyaux. Mais ce ne sont pas les seules évolutions prévues puisque YouTube prévoit aussi de toucher à l’un de ses plus importants indicateurs. On vous explique.
YouTube prendra désormais en compte les co-vues
Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à regarder YouTube sur leur téléviseur : plus d’un milliard d’heures de vidéos sont englouties chaque jour via ce support. Face à ce constat, YouTube a souhaité modifier sa façon de comptabiliser ces vues.
L’équipe de YouTube Creator Insider a annoncé ce changement de taille hier sur X.com : « YouTube déploie actuellement une mise à jour visant à inclure le nombre de « co-views » (c’est-à-dire le nombre estimé de personnes regardant ensemble à la télévision) dans le nombre de vues publiques des vidéos. »
Ces co-vues prennent en compte les formats longs, les Shorts et les directs mais uniquement sur téléviseur : les smartphones et les ordinateurs ne sont pas de la partie. L’objectif est, avant tout, de parler le même langage que les chaînes et services de streaming, qui évaluent l’audience totale d’un programme, mais aussi de mesurer « la portée réelle des créateurs de contenu. »
Pas de panique : YouTube n’a pas prévu d’implanter une caméra dans votre salon. Le calcul repose sur un modèle statistique conçu par des chercheurs de Google qui se base sur les caractéristiques de la population et ses horaires de visionnage. Les résultats sont ensuite ajustés en prenant en compte des panels de téléspectateurs.
Des scores plus flatteurs, mais pas plus rémunérateurs
Les vues déjà comptabilisées ne seront pas affectées par ce nouveau calcul mais YouTube précise tout de même que les co-visionnages « s'appliqueront aux nouvelles vues TV à l’avenir, y compris sur les anciennes vidéos ». Côté créateurs, un « taux de co-visionnage » sera disponible dans YouTube Studio, dans la section dédiée aux différents types d’appareils. Les plus matheux pourront diviser le total des vues par le nouveau taux pour retrouver le chiffre sans estimation. À noter : YouTube donne aux créateurs jusqu’à mai 2027 pour exporter leurs anciens chiffres.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
Quel sera l’impact de ces co-vues ? Selon toute logique les scores devraient être revus à la hausse et la durée de visionnage cumulée aussi. En revanche, cela ne modifiera pas les impressions de miniatures, le taux de clics et la durée moyenne. Ceux qui espéraient toucher plus de revenus seront déçus : dans son annonce, YouTube a tenu à préciser que « les « co-vues » n’ont aucune incidence sur les revenus publicitaires ni sur les seuils du Programme Partenaires YouTube : les revenus des créateurs, les versements AdSense et l’éligibilité au Programme Partenaires YouTube continuent de reposer sur les vues éligibles et les heures de visionnage. »
Ces nouvelles co-vues ont donc tout de la « vanity metric » et on se demande bien qui elles flatteront le plus : les créateurs… ou YouTube.