L’équipe de YouTube travaillerait en secret sur une nouvelle expérience sociale. Son nom ? « Tamba ».
La plateforme YouTube a bénéficié de milliers de mises à jour en 2026. L’équipe en charge de son développement a notamment lancé de nouvelles fonctionnalités IA en septembre dernier. Elle a aussi déplacé le bouton « Je n'aime pas » dans un menu secondaire et réssuscité sa messagerie privée, supprimée en 2019. Mais un autre changement plus important pourrait bien être en préparation… On fait le point.
YouTube travaille sur « Tamba », une nouvelle expérience sociale
En décortiquant la version 21.44.534 de l’app Android de YouTube, nos confrères d’Android Authority ont fait une intéressante découverte : Google serait en train de développer une nouvelle expérience sociale, qui répondrait au mystérieux nom de « Tamba ».
Le code indique qu’il pourrait s’agir d’une application à part entière, avec des identifiants nommant explicitement iOS et Android. L’analyse montre notamment que le service pourrait avoir ses propres suggestions de recherche et fournisseurs de fichiers. Tamba aurait même droit à une identité visuelle, puisqu'un logo a été trouvé, accompagné d'une trentaine d'icônes arborant un style crayonné : microphone, appareil photo, crayon, loupe, etc.
Les fonctionnalités prévues ressemblent à s'y méprendre à celles d'un réseau social : abonnés, demandes de suivi, échange de photos et de vidéos, publications, page d’activité, messages directs, discussions de groupe, réponses vocales ou sous forme de Shorts et bien plus encore.
Un projet expérimental qui n’a pas encore révélé tous ses secrets
Inutile de mettre la charrue avant les bœufs : il s’agit, pour l’heure, d’une expérimentation comme le prouve le terme « sandbox », qui est accolé à chacune de ces trouvailles. Si Tamba semble être un projet d’application autonome, l’équipe pourrait très bien intégrer ses fonctionnalités dans YouTube dans un second temps.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
YouTube dispose d’ores et déjà de fonctions sociales mais les options incluses dans l’expérience Tamba vont bien plus loin. Même si l’on n’en sait pas plus sur les ambitions de Google, il est clair que le géant n’a pas renoncé à ses aspirations sociales, malgré l'échec cuisant de Google+.
Google parviendra-t-il à transformer l’essai avec Tamba ou cette expérience finira-t-elle dans son cimetière de projets ? L'avenir nous le dira.