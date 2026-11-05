La plateforme YouTube a bénéficié de milliers de mises à jour en 2026. L’équipe en charge de son développement a notamment lancé de nouvelles fonctionnalités IA en septembre dernier. Elle a aussi déplacé le bouton « Je n'aime pas » dans un menu secondaire et réssuscité sa messagerie privée, supprimée en 2019. Mais un autre changement plus important pourrait bien être en préparation… On fait le point.