Supprimée en septembre 2019 après deux ans d’existence chaotique, la messagerie privée de YouTube revient. Après six mois de tests, la fonctionnalité est accessible dans 31 pays européens dont la France, puis aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et à Singapour. Elle est réservée aux utilisateurs de plus de 18 ans sur l’application mobile.
Dans son bilan 2025, Google a fait des messages directs de YouTube sa priorité, après les nombreuses demandes des utilisateurs. Le service avait aussitôt débuté en Irlande et en Pologne, réservé aux majeurs. Le 3 mars dernier, YouTube a étendu la fonctionnalité à 31 pays européens dont la France. La plateforme vient d’annoncer un nouveau déploiement vers les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil et Singapour.
Pour lancer une conversation, il faut d’abord envoyer un lien d’invitation valable sept jours. Le destinataire choisit d’accepter ou non. On ne peut pas contacter quelqu’un directement, sans invitation préalable.
En 2019, YouTube avait fermé sa messagerie à cause du spam
YouTube avait lancé sa messagerie en 2017, d’abord au Canada, avant un déploiement mondial. À l’époque, YouTube voulait que les utilisateurs partagent leurs vidéos sans quitter la plateforme, plutôt que de basculer vers WhatsApp ou Messenger. Mais peu d’utilisateurs la trouvaient dans l’interface, et des comptes frauduleux l’exploitaient pour inonder les boîtes de réception. Le 18 septembre 2019, Google l’a fermée, sans détailler ses raisons, en invoquant sa volonté de « réévaluer ses priorités » au profit des commentaires publics.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
Par rapport à 2019, Google a cette fois intégré des garde-fous dans la nouvelle version. Chaque conversation débute par une invitation que le destinataire peut refuser. On peut supprimer un message après envoi, bloquer un contact ou signaler une conversation depuis l’interface. En outre, les comptes de marque (Brand Accounts) n’ont pas accès à la messagerie, pas plus que les utilisateurs n’ayant pas vérifié leur âge via Google.
YouTube peut lire les messages : pas de chiffrement de bout en bout
La page d’aide officielle de Google indique que les échanges subissent un chiffrement lors du transit et du stockage, mais pas un chiffrement de bout en bout. WhatsApp et Signal chiffrent de bout en bout ; YouTube, non. La plateforme conserve la possibilité d’analyser les contenus de manière proactive, notamment pour détecter tout élément susceptible de « causer un préjudice dans le monde réel ». Les modérateurs humains peuvent également examiner les messages signalés. Google précise par ailleurs que le contenu des conversations ne servira pas au ciblage publicitaire.
En 2019, Google avait fermé la messagerie en partie parce que ses outils de modération ne couvraient pas les échanges privés. YouTube applique donc aux messages les mêmes règles qu’aux commentaires publics : scan automatisé, examen humain sur signalement, règlement communautaire applicable sans exception.
Vous pouvez y partager des vidéos longues, des Shorts et des lives, y compris des contenus non répertoriés. Les vidéos privées, les liens externes et les photos n’y ont pas leur place. Mais attention, il ne s’agit pas d’un réseau social généraliste, mais d'un outil centré sur le partage de vidéos hébergées sur la plateforme.
Plusieurs gouvernements européens ont durci leurs exigences sur la protection des mineurs en ligne depuis 2023 ; c’est pourquoi YouTube réserve la fonctionnalité aux majeurs. Pour profiter des messages directs, cliquez sur la cloche dans l’application mobile, à côté du bouton « Cast » et suivez les instructions.