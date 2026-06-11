La page d’aide officielle de Google indique que les échanges subissent un chiffrement lors du transit et du stockage, mais pas un chiffrement de bout en bout. WhatsApp et Signal chiffrent de bout en bout ; YouTube, non. La plateforme conserve la possibilité d’analyser les contenus de manière proactive, notamment pour détecter tout élément susceptible de « causer un préjudice dans le monde réel ». Les modérateurs humains peuvent également examiner les messages signalés. Google précise par ailleurs que le contenu des conversations ne servira pas au ciblage publicitaire.

En 2019, Google avait fermé la messagerie en partie parce que ses outils de modération ne couvraient pas les échanges privés. YouTube applique donc aux messages les mêmes règles qu’aux commentaires publics : scan automatisé, examen humain sur signalement, règlement communautaire applicable sans exception.

Vous pouvez y partager des vidéos longues, des Shorts et des lives, y compris des contenus non répertoriés. Les vidéos privées, les liens externes et les photos n’y ont pas leur place. Mais attention, il ne s’agit pas d’un réseau social généraliste, mais d'un outil centré sur le partage de vidéos hébergées sur la plateforme.

Plusieurs gouvernements européens ont durci leurs exigences sur la protection des mineurs en ligne depuis 2023 ; c’est pourquoi YouTube réserve la fonctionnalité aux majeurs. Pour profiter des messages directs, cliquez sur la cloche dans l’application mobile, à côté du bouton « Cast » et suivez les instructions.