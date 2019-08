YouTube se séparera de sa messagerie instantanée le mois prochain

© Google

Fin de service le 18 septembre

Via : 9to5Google

Lancée en mai 2018, lapermettait aux utilisateurs dede se partager rapidement des vidéos sans avoir à quitter la plateforme.C'est sans cérémonie aucune que Google se séparera de la messagerie YouTube le. La firme a simplement publié un message lapidaire sur la page de support dédié à la fonctionnalité, sans pour autant motiver sa décision.À l'avenir, YouTube ditentre ses utilisateurs, et cherchera à l'avenir davantage de façons de fluidifier ces interactions entre les membres de la plateforme.Ce n'est jamais qu'un service de plus mis hors service par Google cette année. Année au cours de laquelle la firme s'est déjà séparée de cinq applications, dont Google Allo et Google Trips