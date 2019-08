Et une de plus : Google enterre son application Trips permettant de planifier ses voyages

© Tech Crunch

Une nouvelle interface Web dédiée au voyage

La nouvelle interface de Google Travel. © Google

© Google

La quatrième application Google enterrée en 2019

La fermeture deest effective depuis hier, lundi 5 août. Google précise néanmoins que l'essentiel des fonctionnalités de celle-ci est déporté sur l'application Maps, plus complète que jamais.La mise à l'arrêt de Trips ne signe pas pour autant un désengagement de Google pour le voyage de ses utilisateurs. Soucieuse d'interconnecter ses services au sein de son écosystème, Google redirige désormais les globe-trotters versou encoresur navigateur.Les utilisateurs pourront bientôt retrouver leurs notes et endroits enregistrés sur Trips depuis l'onglet Travel dans Google Search. Les vols et réservations passées et futures seront également archivés sous cette nouvelle section.Google Maps permet aussi aux utilisateurs de retrouver leurs marques depuis l'onglet « Explorer », qui répertorie tous les endroits sauvegardés depuis feu l'application Trips. À l'avenir, annonce Google, Maps sera aussi en mesure de récupérer les réservations à venirpour les garder sur vous, même hors-ligne.Google Trips n'est rien de moins que la cinquième application Google à faire ses adieux en 2019.Selon le site Killed By Google , qui répertorie comme son nom l'indique tous les produits, services et applications dont la firme s'est débarrassée au fil des ans, 2019 a signé l'arrêt de mort deDepuis 2006, ce sont pas moins de 172 produits estampillés Google qui jonchent le cimetière virtuel de l'entreprise.