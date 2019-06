Google Duo permet désormais de partager des photos dans ses messages

© Google

Une nouvelle fonctionnalité photo imaginée comme Snapchat

Source : Tech Radar

Actuellement, trois formes de messages sont proposées par: les appels vocaux, les appels vidéo ainsi que les notes audio et vidéo.En complément des appels vocaux, vidéos mais aussi des notes proposées actuellement, Google Duo va accueillir la fonctionnalité permettant d'Un peu comme les fonctionnalités proposées par l'application Snapchat , Google Duo va donc proposer l'envoi d'une photo sur laquelle il sera possible d'écrire et de coller des images avant de l'envoyer à un contact présent sur Google Duo. Celui-ci n'aura que 24 heures pour afficher cette photo, avant qu'elle ne disparaisse pour de bon.Pour l'heure, il n'est pas encore possible de prendre une photo pour l'envoyer, il faudra pour l'instant se contenterdepuis la galerie.Cette nouvelle mise à jour de Google Duo semble assurer les fonctionnalités laissées de côté au moment de la fermeture de Google Allo.