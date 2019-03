Google+, Inbox, Goo.gl et Allo : ces services qui s'arrêtent dans les jours à venir

Allo et Inbox, premières victimes du ménage Google

Goo.Gl et Google+, extinction des feux dans moins d'un mois

Si l'année 2018 a été l'occasion pourde revoir sa stratégie à court terme, 2019 sera consacrée à la mise en place de celle-ci. Pour ce faire, la firme de Mountain View va définitivement clôturer un certain nombre de ses services, dont les suppressions avaient été préalablement annoncées ces derniers mois.feront bientôt partie du passé : les mois de mars et d'avril marqueront ainsi leur fermeture, comme le remarque judicieusement 9to5Google C'est d'ailleurs aujourd'hui, le mardi 12 mars 2019, que l'aventure de Google Allo prend fin. Présenté à l'occasion de la Google I/O 2016, puis lancé en septembre de la même année, le service de messagerie instantanée du groupeface aux géants Messenger et WhatsApp. À l'instar de Google Hangouts, lui aussi voué à disparaître des radars aux alentours de l'année 2020 Viendra ensuite le tour d'Inbox , service de messagerie expérimental introduit par la firme californienne en 2014. Cetteoffrait toute une série de fonctionnalités pour le moins pratiques, comme l'automatisation des traitements de message, l'optimisation de la gestion des événements et des newsletters, ou encore la possibilité de répondre à votre place grâce à Inbox Smart Reply. Certaines options ont d'ores et déjà été supprimées. L'application, elle, devrait définitivement s'éteindre à la fin du mois de mars 2019.Dix ans après sa mise en place, en décembre 2009, le raccourcisseur d'URL Goo.gl verra le servicede Google prendre définitivement le relais. Cet outil permettait aux internautes de créer de nouveaux liens raccourcis. Malgré la fermeture, ces derniers continueront d'exister. Lesde ce service pourront l'utiliser jusqu'au 30 mars 2019, la date d'échéance.Empêtré dans un certain nombre de scandales liés à des fuites de données , le réseau social Google+, incapable de rivaliser avec les principales plateformes de notre époque, n'a pas survécu aux diverses anomalies observées. Ces dernières ont, dans un premier temps, impacté les données personnelles de 500 000 profils, puis dedans un second temps. Intronisé en juin 2011, Google+ sera mis au placard le 2 avril 2019 , bien que la suppression de toutes les données contenues sur les comptes Google+ pourrait prendre plusieurs mois.