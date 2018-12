Peut-être bientôt le clap de fin pour la messagerie Google Hangouts

L'application devrait cesser son activité en 2019

Chat & Meet, les remplaçants de Hangouts déjà en activité

Deux récentes applications dérivées confirment en tout cas cette thèse.Il y a quelques jours, les équipes de 9to5google ont annoncé la. Selon le site, l'application a cessé d'être développée il y a plus d'un an etdevrait être sa dernière année d'utilisation.Google Hangouts, qui est la plate-forme de messagerie instantanée du géant américain regroupant chat par texte, voix, et vidéo, est utilisable dans le monde entier depuis 2013, en remplacement de Gchat. L'appli a perdu plusieurs de ses fonctionnalités ces dernières années, parmi lesquelles celle de messagerie SMS.Toutefois, du côté de Google, on réfute l'affirmation de la disparition et on évoque plutôt une «» vers deux autres applications de la firme.Samedi, un représentant de Google, Scott Johnston, a nié en bloc la fermeture de la plate-forme telle qu'annoncée par 9to5google. Dans un tweet , ce dernier affirme même que les utilisateurs de Hangouts (combien sont-ils en réalité ?) seront «»., c'est un peu le Slack de Google. Quant à, il s'agit de la dernière application de vidéoconférence de Google, qui permet une visioconférence en HD acceptant jusqu'à 50 personnes.On pourrait en tout cas y voir une manière explicite de confirmer l'information avancée par 9to5google qui, de son côté, aurait reçu la confirmation du happy end de Hangouts par une seconde source bien informée.Le dernier rebondissement sur ce dossier date du dimanche 2 décembre. Dans la journée, un porte-parole de Google a reconnu que l'entreprise est «» jusqu'à la transition réussie vers les nouveaux services (Chat et Meet). Difficile de croire à la survie deavec tout cela, et l'application devrait dans un futur proche rejoindre la liste des nombreux services fermés (ou dont la fermeture a déjà été actée) par le géant américain tels Google+ , Quickoffice, Picasa, Dodgeball, et bien d'autres.