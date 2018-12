Google Translate change de look et adopte le thème Material Design

Google Translate passe au responsive web design

Bien que critiqué pour ses traductions parfois approximatives - mais aussi pour d'autres fails assez dérangeantes est un service d'une grande utilité au quotidien. Du haut de ses 12 ans d'âge, cet outil de traduction est aujourd'hui capable de transposeralors que seule la traduction de l'Anglais à l'Arabe était disponible initialement. Google Translate a fini par devenir omniprésent et ses nombreux concurrents ne semblent pas vraiment faire le poids pour rivaliser.Déjà adopté sur d'autres produits detels que Chrome ou Google Photos sur Android, le thèmedébarque désormais sur la version web de l'outil de traduction remplaçant ainsi son interface quasi obsolète.Au menu : une interfacequi se veut ergonomique en adaptant automatiquement la mise en page à la taille de la fenêtre, offrant ainsi une expérience « exceptionnelle » aux utilisateurs selon les dires du géant de Mountain View dans une publication de blog qui présente la nouveauté.Les améliorations dene s'arrêtent pas là ; conservant la simplicité d'utilisation avec sa présentation à deux cadres, l'outil rend désormais bien plus accessible l'importation de fichiers (11 formats compatibles, dont les documents PDF, PowerPoint, ou Word) grâce à un simple bouton en haut de page, il n'aura ainsi jamais été aussi facile de télécharger un ou plusieurs documents à traduire.Enfin, en bas de page, Google Translate s'enrichit de trois nouveaux boutons qui vous permettent de retrouver votre historique de traduction, d'enregistrer des traductions que vous souhaitez conserver avec la possibilité de les trier et de les exporter vers, ou d'accéder à la page "" depuis laquelle il est possible de contribuer à l'amélioration du service avec un système participatif qui permet de récolter des points et des badges.