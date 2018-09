Google Photos se met à jour et adopte enfin le Material Theme

continue de se mettre à jour. Quelques semaines après Chrome et Gmail, c'est au tour dede se mettre à la page. La version 4.0 de Google Photo est désormais disponible sur Android. Aucune date n'est pour le moment connue concernant la version iOS.on trouve donc l'adoption du, ou Material Theme, qui se manifeste donc par une interface épurée et des icônes de couleur vive. La navigation par gestes a également été revue et améliorée, pour plus de confort d'utilisation., Google Photo conserve son essence, et permet toujours d'organiser ses albums photo comme bon nous semble. Dopée à l'intelligence artificielle, cette version 4.0 se propose de reconnaître automatiquement des visages ou des lieux sur vos photographies. Le stockage des photos en illimité dans le Cloud est également toujours d'actualité.