Photomaton modernise ses cabines avec un nouvel outil de génération d’images. Ce service permet aux utilisateurs de repartir avec un portrait personnalisé. La marque s’associe au Paris Saint-Germain pour le lancement de cette nouveauté, disponible dans 500 cabines installées dans des lieux à forte fréquentation. L’opération s’intitule « We Are Paris » et propose aux supporters de se glisser, le temps d’une photo, dans la peau d’un joueur du club.