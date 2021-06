"Anti-selfie", "anti-Instagram" : qu'est-ce que Poparazzi, l'app qui cartonne ces derniers jours ?

On ne compte plus les applications permettant de prendre et de partager des photos. De Snapchat à Instagram en passant par Facebook , les possibilités sont multiples et deviennent si précises que l'on se demande parfois comment il est (encore) possible d'innover en proposant un format inédit.

C'est le défi que semble s'être lancé avec brio Poparazzi. L'application, qui cartonne aux États-Unis, est développée par TTYL. Inc. et semble particulièrement plaire à ses utilisateurs avec une note moyenne de 4,7/5 pour 990 avis exprimés sur l'App Store au 2 juin 2021. Car c'est là la subtilité actuelle, l'app n'est disponible que pour les amoureux de la Pomme. Les utilisateurs sous Android devront donc patienter un peu, sans que l'on sache pour l'instant jusqu'à quand.

Comment fonctionne Poparazzi ? Le principe, très légèrement intelligible par le nom n'est-ce pas, est de vous permettre de devenir un véritable paparazzi avec vos amis. Adieu Snapchat et (notamment) ses selfies dont les amateurs se remettront, car c'est la caméra arrière de votre smartphone qui est sollicitée. Prenez des personnes (qui vous sont proches bien sûr) en photo et postez le cliché en les taguant : là est le moyen d'alimenter le fil de leur profil. Pour ce qui est du vôtre, ce sont les photos prises et postées par vos amis qui le constitueront ! Vous devenez donc le paparazzi de vos proches.