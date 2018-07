Translate Gate : quand l'outil de traduction Google se transforme en sinistre oracle

BigTunaOnline / Shutterstock.com

Il est ainsi possible d'obtenir des prédictions extrêmement pessimistes sur le futur (à base d'Horloge de l'Apocalypse, notamment) ou d'autres résultats du même acabit.Difficile de savoir qui a fait cette découverte - ou comment cette personne y est arrivée -, maissemble s'être soudainement transformé en un sinistre oracle. L'outil de traduction par Google propose d'étranges prophéties et des traductions complètement flippantes depuis quelques jours.Vous voulez essayer par vous-même ? Direction Google Translate. Commencez par demander une traduction du maori à l'anglais, puis tapez 19 fois de suite le mot... vous aurez cette prophétie !Mais ce n'est pas la seule traduction qui soit complètement folle ; des dizaines d'autres existent et de nouvelles sont trouvées chaque jour. Il est possible d'en découvrir un certain nombre dans le subreddit Translate Gate , ou dans le Discord du même nom. Il est possible d'obtenir des versets de la Bible, des messages inquiétants ou encore des phrases n'ayant pas de sens - mais pas moinspour autant !Points communs à ces traductions dérangeantes : elles sont obtenues en traduisant depuis une langue plutôt rare et nécessitent de chercher à traduire du texte n'ayant aucun réel sens. L'explication pourrait venir des traductions « confirmées » sur lesquelles se base l'intelligence artificielle. La plupart de celles-ci seraient tirées de textes religieux. Un porte-parole de Google a en tout cas confirmé à Motherboard que ces résultats n'étaient pas dû au crawl d'e-mails ou de discussions personnelles, cette théorie permettant d'expliquer leayant tourné pendant un moment.À moins que Google (et son IA en charge de la traduction) ne soient réellement possédés... à vous de voir !