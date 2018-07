L'IA de Google est « meilleure » que les humains à Quake III

450 000 parties jouées contre eux-mêmes

L'IA plus performante que les joueurs humains

Modifié le 04/07/2018 à 17h11

Après DOTA 2 la semaine passée, et un tournoi qui sera organisé le 20 août et qui mettra en scène l'IA d'OpenIA contre des humains, c'est au tour de l'intelligence artificielle de Google de s'attaquer aux jeux vidéo et plus spécialement à Quake III, en mode capture du drapeau . Le but pour Google étant de réussir à faire évoluer ses « agents » dans un environnement en 3D complexe, le tout ponctué d'informations incomplètes.Pour ce faire, l'a déjà participé à plus de 450 000 parties jouées contre elle-même, durant lesquelles elle a pu comprendre les règles du jeu, apprendre de ses erreurs, mais également développer de nouvelles stratégies comme le fait dela base adverse ou la sienne afin de protéger son drapeau, ou encore se déplacer en groupe afin de protéger le porteur du drapeau ennemi.Afin de compliquer la tâche des agents participant à ces parties, le système d'apprentissage mis en place générait également une nouvelle carte à chaque manche afin de forcer l'IA à repenser une nouvelle stratégie sans cesse.Une fois lesde DeepMind considérés comme prêts pour de vraies parties, Google a organisé un tournoi mettant en scène ses agents et des joueurs humains, variant alors les équipes de telle manière que les humains jouent avec d'autres humains, les bots entre eux, et parfois, que l'IA soit accompagnée de vrais joueurs.Les résultats du tournoi ont clairement été en faveur de l'IA qui a obtenu le score de 74 % de chance de victoire, contre seulement 43 pour les « vrais joueurs » occasionnels et 52 % pour les joueurs plus aguerris.Cependant, les limites de cette technologie se font ressentir selon le nombre de joueurs qui compose l'équipe. Ainsi, si 2DeepMind ensemble avaient une probabilité de victoire de 74 %, le fait de passer à 4DeepMind du même côté fait rapidement tomber la probabilité de victoire à « seulement » 65%.Comme le rappellent nos confrères du site The Verge , le but de ce genre d'opération n'est pas vraiment de réussir à rendre une IA plus performante que des humains dans un jeu vidéo, mais plutôt de réussir à lui inculquer l'intelligence collective, quelque chose que seuls les humains possèdent actuellement...