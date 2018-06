Nvidia distribue des GPU valant 3.000 dollars aux chercheurs en IA

Nvidia : un concours non annoncé qui a suscité l'enthousiasme

NVIDIA CEO Jensen Huang just awarded 20 lucky guests a specially designed 32 GB CEO edition of the #TITANV at private #CVPR2018 reception. pic.twitter.com/GiwxWr5mlw — NVIDIA AI Developer (@NVIDIAAIDev) June 21, 2018

Les GPU Nvidia offertes aux chercheurs sont les plus rapides du marché

Modifié le 22/06/2018 à 14h07

La remise des généreux cadeaux a été annoncée sur Twitter quelques heures avant la montée sur scène de Jensen Huang, une surprise pour la majorité des chercheurs qui étaient présents.En venant à la conférence CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition), qui s'est ouverte à Salt Lake City le 18 juin 2018 et qui s'achève le 22 juin 2018, les chercheurs travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle s'attendaient à avoir des retours de leurs confrères sur leur travail et à trouver des collègues pour les rejoindre dans leurs projets... mais certainement pas à recevoir des cartes graphiques Nvidia valant 3.000 dollars chacune des mains de Jensen Huang, le patron de Nvidia, s'il vous plaît !C'est un tweet écrit le matin du jeudi 21 juin 2018, sur le compte de Nvidia dédié aux développeurs qui a électrisé les esprits : «». Comme le cadeau était visiblement très convoité, les premiers intéressés se sont aussitôt prêtés à l'exercice. Et en fin d'après-midi, 12 équipes ont reçu des mains de Jensen Huang une carte graphique TitanV CEO Edition de 32 Go.Parmi les membres des équipes qui ont reçu les fameuses cartes graphiques se trouvent des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences, des universités de Pékin, Stanford, Tsinghua, Toronto, Tokyo et Washington et Syndey.Cette éditions limitée cartes graphiques Nvidia a été bâtie sur la plateforme Volta, utilisée dans les cartes graphiques Nvidia Tesla V100 et Quadro GV100, utilisées principalement au sein des grandes entreprises : elles nécessitent une consommation énergétique de 600 Watts. Leur achitecture Tensor Core leur permet de réaliser des opérations en FP64 aussi bien qu'en FP32. Et pour se connecter aux ordinateurs, elles disposent de trois connecteurs DisplayPort et d'un connecteur HDMI. Les GPU Titan V sont actuellement les plus rapides et les plus productives du marché.», a déclaré Jensen Huang en remettant les cadeaux aux heureux gagnants.