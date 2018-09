Google mettra fin à sa messagerie Inbox en mars 2019 #RIP

« Nous avons intégré les meilleures fonctionnalités d'Inbox à Gmail »

La journée du mardi 12 septembre devrait rester dans les annales. D'une part, parce que Apple a levé le voile sur sa dernière gamme d'iPhone et une nouvelle version de sa montre connectée , et d'autre part, parce que Google a tout bonnement décidé de mettre un terme à l'aventure de son service de messagerie secondaire : Sorti en 2014 , Inbox s'est rapidement imposé comme une boite mail intelligente capable d'automatiser les traitements de message, d' optimiser la gestion des événements et des newsletters ou encore de répondre à votre place grâce à la fonctionnalité Inbox Smart Reply . Apprécié par de nombreux fidèles, ce service ne faisait visiblement pas partie de la vision à long terme de la firme de Mountain View., explique ainsi la multinationale américaine.Et de sonner le glas :. Aurevoir Inbox, et bon vent !