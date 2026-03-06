YouTube avait dit adieu depuis un bon bout de temps à sa messagerie directe, mais la plateforme a changé d'avis : l'outil est à nouveau disponible dans de nombreux pays.
Ayant récemment présenté sa stratégie pour l'année 2026, YouTube innove constamment : la plateforme a récemment déployé des fonctions pour réinventer les Shorts, testé une IA conversationnelle sur les téléviseurs, supprimé de nombreuses vidéos IA de mauvaise qualité, et bien plus encore. Mais elle n'hésite pas non plus à s'inspirer d'anciennes fonctions : la messagerie directe revient en force dans le service.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
La messagerie directe disponible dans plus de 20 pays
Entre YouTube et les messages directs, c'est « Je t'aime, moi non plus ». L'équipe en charge du développement du service avait testé cet outil il y a déjà pas mal d'années, avant de le retirer en 2019. En novembre 2025, YouTube a lancé un test restreint pour réanimer cette messagerie directe dans l'app mobile : il était réservé aux utilisateurs majeurs vivant en Pologne et en Italie.
Il semblerait que l'expérimentation ait été concluante puisque la plateforme a décidé cette semaine d'étendre le test de cette fonction à une vingtaine d'autres pays. Parmi eux, on trouve notamment la France, mais aussi l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Suisse et bien d'autres nations.
Seuls les utilisateurs connectés à une chaîne YouTube et ayant plus de 18 ans seront, pour l'instant, autorisés à tester la nouvelle messagerie directe. YouTube leur demandera notamment de montrer patte blanche et de vérifier leur âge.
Comment utiliser cette fonctionnalité ?
La messagerie directe va permettre aux inscrits Youtube de partager des vidéos via leur smartphone et d'échanger autour des contenus. Il faudra, au préalable, activer l'option « Partage vidéo et Messages » en allant dans « Vous » > « Paramètres » > « Notifications ». Il sera ensuite possible de cliquer sur la cloche de notification pour consulter les messages.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
Pour en savoir plus, il faudra jeter un œil au guide « Partage de vidéos et messagerie sur YouTube », qui a, lui aussi, été mis à jour. Il indique notamment qu'il sera possible d'accepter ou de refuser les messages reçus, d'annuler l'envoi des messages ou de supprimer des conversations. Le déploiement étant encore en cours, il faudra sans doute patienter un peu pour accéder à cette nouvelle fonction de communication sur vos portables.