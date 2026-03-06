Pour en savoir plus, il faudra jeter un œil au guide « Partage de vidéos et messagerie sur YouTube », qui a, lui aussi, été mis à jour. Il indique notamment qu'il sera possible d'accepter ou de refuser les messages reçus, d'annuler l'envoi des messages ou de supprimer des conversations. Le déploiement étant encore en cours, il faudra sans doute patienter un peu pour accéder à cette nouvelle fonction de communication sur vos portables.