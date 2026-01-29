D'après les données de Kapwing, YouTube a méthodiquement démantelé un réseau de chaînes « zombies » qui, cumulées, généraient environ 117 millions de dollars de revenus annuels. Nous ne parlons pas ici de créateurs utilisant l'IA comme outil d'assistance, mais de flux entièrement automatisés, conçus pour hacker l'attention humaine avec ce que le web anglophone appelle le « brainrot » (la pourriture de cerveau).

Cette purge fait écho à une promesse datant de juillet dernier, où YouTube annonçait vouloir s'attaquer au contenu « produit en masse ». Il semble que la phase de prévention soit terminée : nous sommes passés à la répression active. Les chaînes identifiées, comme Imperio Jesus ou des variantes de Super League, ont vu leurs vidéos disparaître ou leurs comptes clôturés, prouvant que le volume d'abonnés ne protège plus personne.