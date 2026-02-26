Comment cela fonctionne ? Il y a d'abord la fonction « Add object » ( « Ajouter un objet » en français) qui permet d'insérer un élément de 8 secondes maximum dans une scène pré-existante. Il suffit pour cela d'expliquer ce que l'on veut intégrer en langage naturel et l'IA s'occupe du reste. On trouve ensuite la fonction « Reimagine » ( « Réimaginer » en français), qui permet d'utiliser un bout de Short existant pour le transformer en une nouvelle vidéo, toujours grâce à des requêtes personnalisées.