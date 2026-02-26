Vous allez bientôt pouvoir être plus créatif sur YouTube : la plateforme teste deux nouveaux outils IA pour réimaginer les Shorts.
Toujours en guerre contre les bloqueurs de pub, YouTube a dévoilé le mois dernier une feuille de route conséquente. La plateforme a récemment lancé un grand ménage en supprimant de nombreuses vidéos générées par IA. Elle a aussi renforcé son contrôle parental pour éviter la surconsommation de vidéos par les ados. Et en parlant de vidéos, les Shorts devraient bientôt voir arriver de nouvelles options intéressantes. Découvrons-les ensemble !
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
YouTube mise sur l'IA pour transformer les Shorts
Si l'on en croit une brève annonce parue sur le site de support de YouTube, la plateforme est actuellement en train de tester auprès d'une poignée d'utilisateurs deux nouvelles fonctionnalités créatives : elles ont été repérées il y a quelques jours par un utilisateur de Reddit. L'objectif de ces nouveautés ? Permettre à ceux qui le souhaitent d'utiliser l'IA pour parfaire leurs Shorts.
Comment cela fonctionne ? Il y a d'abord la fonction « Add object » ( « Ajouter un objet » en français) qui permet d'insérer un élément de 8 secondes maximum dans une scène pré-existante. Il suffit pour cela d'expliquer ce que l'on veut intégrer en langage naturel et l'IA s'occupe du reste. On trouve ensuite la fonction « Reimagine » ( « Réimaginer » en français), qui permet d'utiliser un bout de Short existant pour le transformer en une nouvelle vidéo, toujours grâce à des requêtes personnalisées.
Le respect des contenus originaux au coeur des préoccupations
Bien sûr, Google a pensé à tout et a anticipé les inquiétudes des créateurs de contenus : la plateforme veillera à ce que les nouveaux Shorts créés à partir de vidéos pré-existantes renvoient systématiquement vers le contenu original. Les utilisateurs qui le souhaitent pourront aussi décider d'interdire les remixes de leurs créations.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
Quand aurons-nous accès à cette nouveauté ? Pour l'instant, on n'en est qu'au stade de test et Google n'a pas indiqué de date de déploiement global. Il semblerait de plus que le test soit cantonné à la langue anglaise et que seuls les utilisateurs anglophones puisse accéder à ces fonctions expérimentales. Il faudra donc patienter avant de pouvoir à notre tour réinventer le contenus de nos Shorts grâce à ces options innovantes.