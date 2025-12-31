Retrouvez sur le Chrome Web Store 6 extensions gratuites pour profiter un maximum de YouTube.
En juillet 2025, selon le dernier rapport publié par We Are Social, YouTube comptait 2,54 milliards d’utilisateurs. Pas étonnant que la plateforme de vidéos de Google propose désormais une version payante, YouTube Premium. Cet abonnement donne accès à des fonctions supplémentaires, mais pas à la portée de toutes les bourses. Mais saviez-vous que Chrome propose des extensions qui permettent d'améliorer vos sessions de visionnage sans débourser un centime ? En voici 6 d'entre elles, gratuites, et disponibles sur les navigateurs compatibles via le Chrome Web Store.
Pour limiter les distractions et de mieux se concentrer sur les vidéos
Unhook – éliminer les suggestions et l’interface superflue
Unhook masque les recommandations, les Shorts, qui explosent les compteurs de la plateforme et les commentaires. Chaque élément peut être activé ou désactivé via la barre d’outils. Cette configuration aide à regarder uniquement ce qui vous intéresse sans être entraîné par d’autres contenus.
Enhancer for YouTube – personnaliser l’affichage pour plus de contrôle
Enhancer for YouTube propose de nombreux réglages dans l’interface de YouTube. Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture, option déjà disponible dans la version gratuite, mais également configurer des raccourcis et déplacer certains boutons. Elle permet également de désactiver des éléments que vous jugez inutiles.
uBlock Origin Lite – bloquer les pubs pour ne pas être interrompu
uBlock Origin Lite supprime les publicités et les traqueurs sur YouTube et sur l’ensemble du web. Même sans abonnement Premium, l’extension offre un visionnage plus fluide en filtrant les interruptions publicitaires. Elle utilise le standard Manifest V3 et reste efficace sur la majorité des annonces.
Enrichir l’expérience YouTube
Return YouTube Dislike – remettre les désaccords visibles
Souvenez-vous, en 2021, YouTube a supprimé le compteur de « dislikes » public. Return YouTube Dislike le réaffiche grâce aux données archivées et aux contributions des utilisateurs, permettant de juger rapidement l’intérêt d’une vidéo. Plus de 19 000 personnes ont noté cette extension sur le Chrome Web Store.
YouTube Volume Scroll – régler le son avec la molette
Cette extension permet d’ajuster le volume directement avec la molette de la souris sur le lecteur. Elle affiche le niveau sonore à l’écran et mémorise vos réglages, y compris en navigation privée. Le ontrôle audio de plusieurs vidéos consécutives est ici simplifié.
Screenshot YouTube – capturer une image d’une vidéo en un clic
Screenshot YouTube ajoute un bouton de capture dans la barre de contrôle du lecteur. Cliquer dessus enregistre l’image sur votre ordinateur. L’outil est utile pour conserver des informations importantes ou des passages précis sans interrompre le visionnage.
Attention toutefois, comme le rappelle notre confrère de Pocket-Lint, « Les extensions de navigateur présentées dans cette liste sont disponibles sur le Chrome Web Store et sont conçues spécifiquement pour Google Chrome. Bien qu'elles soient généralement compatibles avec la plupart des autres navigateurs basés sur Chromium, comme Microsoft Edge ou Brave, la compatibilité n'est pas garantie ».
Quoi qu'il en soit, avec ces six extensions c'est à vous d'adapter l’usage de YouTube à vos besoins. Et en fonctions de vos préférences et habitudes d'utilisation, plus besoin de jalouser l'abonnement payant.