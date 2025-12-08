Le géant du logiciel, Adobe, frappe un grand coup. Après avoir lancé à la rentrée sur application Premiere sur iPhone, l'entreprise a annoncé, ce lundi 8 décembre 2025, avoir bouclé un partenariat stratégique avec YouTube, qui pourrait bien redistribuer les cartes de la création mobile. Au menu, on retrouve la création d'un espace entièrement repensé dans Premiere sur mobile, qui plus est bourré d'outils exclusifs pour produire et publier des Shorts sur la plateforme vidéo. De quoi séduire les créateurs en quête d'efficacité.